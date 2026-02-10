Villaviciosa se prepara para la Semana Santa: la Cofradía de Jesús Nazareno convoca su tradicional concurso infantil de dibujo

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno acaba de convocar la decimoséptima edición de su concurso infantil de dibujo vinculado a la Semana Santa.

Según figura en las bases, podrán participar todos aquellos niños pertenecientes a los cursos escolares comprendidos entre 2º de Educación Infantil y 6º de Primaria agrupados en las categorías:

A: 2º y 3º de Educación Infantil

B : 1º y 2º de Primaria

C: 3º y 4º de Primaria

D: 5º y 6º de Primaria

El plazo de presentación será el comprendido entre el 13 de febrero y el 13 de Mmrzo de 2026, siendo el tema único la Semana Santa de Villaviciosa. Los dibujos, uno por participante, pueden presentarse en cualquier tipo de papel en tamaño DIN A4.

En el reverso de cada obra debe incluirse el nombre completo del participante, su edad, curso, categoría de participación, dirección completa.y teléfono de contacto.También es necesaria la firma del padre/madre o tutor.

Los trabajos se depositarán en el buzón del Museo de la Semana Santa (Plaza de San Francisco S/N. Pórtico de la Iglesia Parroquial) o en cualquiera de los colegios de Villaviciosa.

Se concederán los siguientes premios:

Primer premio: Material escolar, diploma de reconocimiento y publicación de los dibujos en el porfolio del próximo año.

Segundo premio: Material escolar y diploma de reconocimiento.

El jurado estará formado por dos o tres personas relacionadas con el mundo de la pintura, y por un miembro de la Cofradía Jesús Nazareno de Villaviciosa. Seleccionarán dos ganadores de cada categoría.

Los premios se entregarán el viernes 27 de marzo, durante el acto del pregón de la Semana Santa de Villaviciosa que tendrá lugar en la iglesia parroquial de Santa María.

Noticias relacionadas

Todos los dibujos recibidos pasarán a ser propiedad de la cofradía.