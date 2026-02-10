Villaviciosa se prepara para la Semana Santa: la Cofradía de Jesús Nazareno convoca su tradicional concurso infantil de dibujo
La entrega de premios se realizará el 27 de marzo, durante el acto del pregón inaugural de la Pasión maliayesa
J. A. O.
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno acaba de convocar la decimoséptima edición de su concurso infantil de dibujo vinculado a la Semana Santa.
Según figura en las bases, podrán participar todos aquellos niños pertenecientes a los cursos escolares comprendidos entre 2º de Educación Infantil y 6º de Primaria agrupados en las categorías:
A: 2º y 3º de Educación Infantil
B : 1º y 2º de Primaria
C: 3º y 4º de Primaria
D: 5º y 6º de Primaria
El plazo de presentación será el comprendido entre el 13 de febrero y el 13 de Mmrzo de 2026, siendo el tema único la Semana Santa de Villaviciosa. Los dibujos, uno por participante, pueden presentarse en cualquier tipo de papel en tamaño DIN A4.
En el reverso de cada obra debe incluirse el nombre completo del participante, su edad, curso, categoría de participación, dirección completa.y teléfono de contacto.También es necesaria la firma del padre/madre o tutor.
Los trabajos se depositarán en el buzón del Museo de la Semana Santa (Plaza de San Francisco S/N. Pórtico de la Iglesia Parroquial) o en cualquiera de los colegios de Villaviciosa.
Se concederán los siguientes premios:
Primer premio: Material escolar, diploma de reconocimiento y publicación de los dibujos en el porfolio del próximo año.
Segundo premio: Material escolar y diploma de reconocimiento.
El jurado estará formado por dos o tres personas relacionadas con el mundo de la pintura, y por un miembro de la Cofradía Jesús Nazareno de Villaviciosa. Seleccionarán dos ganadores de cada categoría.
Los premios se entregarán el viernes 27 de marzo, durante el acto del pregón de la Semana Santa de Villaviciosa que tendrá lugar en la iglesia parroquial de Santa María.
Todos los dibujos recibidos pasarán a ser propiedad de la cofradía.
- Ya hay acuerdo sobre La Barquerina: Costas confirma la viabilidad de la propuesta para salvar el edificio de pisos ya construidos en Villaviciosa
- Devoción y candelas en Poreñu: 'Es una celebración muy sentida, un fe que sigue viva entre los vecinos del pueblo y del entorno
- La Mejor Fabada del Mundo se elegirá en Villaviciosa el 21 de abril: descubre las grandes novedades del certamen de este año (y cómo participar)
- Obras de emergencia en Arroes ante un desprendimiento que amenaza con dejar sin acceso a varias viviendas de la localidad de Villaviciosa
- Alivio en Villaviciosa ante el inicio de los trabajos para el nuevo deslinde en La Barquerina: 'Han sido muchos días de angustia y preocupación
- Reunión clave en Madrid para el conflicto de los pisos de La Barquerina, con un encuentro a tres bandas para salvar el edificio ya construido
- La solución para La Barquerina (Villaviciosa) un poco más cerca: los topógrafos del Ministerio ya trabajan sobre el terreno en el nuevo deslinde
- La Fundación Corripio Alonso ya tiene fecha para la presentación de candidaturas a sus primeros premios: estas son las categorías habilitadas