Los afectados de La Barquerina acogen con satisfacción el acuerdo sobre el deslinde y piden ocupar sus viviendas "cuanto antes"

Los compradores de pisos en La Barquerina afectados por el deslinde de Costas han acogido con satisfacción el acuerdo de las tres administraciones para reducir a 86 metros el área de servidumbre en esa zona, lo que permite salvar la situación del edificio de pisos recién construido en este lugar y la de otras parcelas del ámbito sobre las que la Demarcación apreció una situación irregular en su denuncia. Lo que reclaman ahora los vecinos es celeridad en la tramitación administrativa para que el Ayuntamiento pueda aprobar la licencia de primera ocupación "cuanto antes". "Es gratificante ver que cuando las instituciones del ámbito local, del autonómico y del nacional se ponen a trabajar juntas, con voluntad y con afán de acuerdo, se consiguen resultados", subrayan los portavoces de los afectados, quienes, no obstante, estiman que "todo esto se podría haber hecho en el mes de octubre o noviembre del año pasado y así, quizás, no nos hubiéramos visto enredados en el lío actual".

"En todo caso, es de agradecer la voluntad que han tenido en el plano institucional para solucionar el problema. Ahora, nos queda por saber cuándo el gobierno del Principado considerará oportuno archivar el expediente sancionador que tiene abierto, una vez que están despejadas todas las dudas existentes, lo que permitiría al Ayuntamiento conceder la licencia de primera ocupación y así poner punto final a esta pesadilla", subrayan los compradores del edificio listo para habitar.

Desbloqueo

Los siguientes pasos para el desbloqueo definitivo de La Barquerina pasan por la firma de una solicitud conjunta de modificación del deslinde por parte del Principado y el Ayuntamiento ante la Demarcación de Costas del Estado, que, con los informes preceptivos, deberá someterse a información pública por plazo de un mes. Sería a partir de ese momento cuando el Ministerio podría aprobar una nueva línea de deslinde que sacaría de la zona de protección de la ría a las tres parcelas.

El área de La Barquerina se desarrolló urbanísticamente desde 2000 como una Reserva Regional de Suelo del Principado ejecutada a través de la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa), que vendió las parcelas a las promotoras interesadas sin limitaciones de servidumbre. Las constructoras obtuvieron las correspondientes licencias municipales de obras sin objeción alguna, al igual que tampoco las hubo en las operaciones de compraventa, en los trámites ante el Registro, en las operaciones de notarías, en las declaraciones de obra nueva o en las de división horizontal.

Denuncia

Fue con un edificio pendiente de la licencia de primera ocupación, y con los compradores prácticamente listos para entrar en los pisos, cuando la Vigilancia de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico presentó el pasado 5 de noviembre la denuncia que ha dado lugar a este proceso. En la misma, pone de manifiesto que en La Barquerina "se encuentra en construcción un edificio residencial de viviendas que está ocupando parcialmente terrenos de la servidumbre de protección de costas definida en la Ley 22/1988 conforme al deslinde aprobado por Orden Ministerial de 24 de abril de 2000". De igual modo, como consecuencia de una inspección que se había llevado a cabo el 31 de octubre previo, la denuncia cita también "otro edificio, ya construido, afectando parcialmente a dicha servidumbre". Este último es un inmueble cuyas viviendas se escrituraron hace 17 años y que, curiosamente, fue usado en su momento por Sogepsa como imagen publicitaria del plan residencial de la capital maliayesa.

La denuncia se formalizó ante la Dirección General de Urbanismo, que, como "medida provisional", decretó la inmediata paralización del edificio pendiente de la licencia de ocupación.