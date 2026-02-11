Argüeru y Quintes, en Villaviciosa, celebran sus carnavales infantiles: estas son las actividades previstas para disfrutar en familia

El carnaval infantil también se vivirá este fin de semana con especial intensidad en la zona rural de Villaviciosa, donde Argüeru y Quintes acogerán dos celebraciones consecutivas dirigidas al público menudo.

La primera cita será este sábado (14 de febrero) a las 17:00 horas en la Sociedad Cultural Recreativa Clarín de Quintes, que organiza una fiesta de Antroxu con un programa pensado para los más pequeños. La jornada incluirá la actuación del grupo “Pompas y Pompones”, que presentará el espectáculo “Cuentos del jabón”, además de merienda y un desfile de disfraces.

Al día siguiente, domingo 15, tendrá lugar el Antroxu Infantil de Argüeru, que se celebrará en el local social, en horario de 17:00 a 20:00 horas. El evento, organizado por Teruca (Domingos Animados), está dirigido exclusivamente a socios e incluirá desfile de disfraces, grandes premios, sorpresas y una gran merienda.

Ambas celebraciones mantienen viva la tradición del Antroxu asturiano, ofreciendo a niños y familias un fin de semana de disfraces, animación y convivencia vecinal.