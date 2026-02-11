Tras el Carnaval... la Cuaresma: estas son las iglesias de Villaviciosa en las que se impondrá la ceniza
La unidad pastoral maliayesa invita a los fieles a participar en las ceremonias del día 18, que simbolizan el inicio de un camino de conversión y esperanza
J. A. O.
El inicio de la Cuaresma tendrá lugar el día 18 con la celebración del Miércoles de Ceniza, un momento central del calendario litúrgico católico que invita a la reflexión, la conversión y la preparación espiritual hacia la Pascua. La Cuaresma, que se extiende durante cuarenta días hasta el Domingo de Ramos, es un período de recogimiento y oración en el que los fieles son llamados a mirar hacia su interior y fortalecer su vínculo con Dios. La imposición de la ceniza, símbolo de penitencia y humildad, recuerda a los creyentes la fragilidad de la vida y la necesidad de la reconciliación con el prójimo y con la fe.
En Villaviciosa, las celebraciones se llevarán a cabo en la iglesia de la Oliva, a las 9:30 horas, y en la de las Clarisas, a las 19:00 horas, ambas con la tradicional imposición de la ceniza. Desde la parroquia se invita a los fieles a participar en estas ceremonias, que simbolizan el inicio de un camino de conversión y esperanza.
"La Cuaresma es un tiempo para mirar dentro de nosotros mismos, para dejar atrás aquello que nos aleja de Dios y fortalecer nuestra vida espiritual. El Miércoles de Ceniza nos recuerda que somos mortales y que debemos vivir con humildad y generosidad", indican desde la Unidad Pastoral de Villaviciosa,
Con la mirada puesta en la Pascua, los fieles maliayeses se preparan para un tiempo de recogimiento y transformación espiritual.
- Ya hay acuerdo sobre La Barquerina: Costas confirma la viabilidad de la propuesta para salvar el edificio de pisos ya construidos en Villaviciosa
- Devoción y candelas en Poreñu: 'Es una celebración muy sentida, un fe que sigue viva entre los vecinos del pueblo y del entorno
- Nueva vida para el campo de golf de Villaviciosa: los planes de la nueva sociedad gestora para que sea 'un referente del norte de España
- La Mejor Fabada del Mundo se elegirá en Villaviciosa el 21 de abril: descubre las grandes novedades del certamen de este año (y cómo participar)
- Obras de emergencia en Arroes ante un desprendimiento que amenaza con dejar sin acceso a varias viviendas de la localidad de Villaviciosa
- Alivio en Villaviciosa ante el inicio de los trabajos para el nuevo deslinde en La Barquerina: 'Han sido muchos días de angustia y preocupación
- Reunión clave en Madrid para el conflicto de los pisos de La Barquerina, con un encuentro a tres bandas para salvar el edificio ya construido
- La solución para La Barquerina (Villaviciosa) un poco más cerca: los topógrafos del Ministerio ya trabajan sobre el terreno en el nuevo deslinde