Tras el Carnaval... la Cuaresma: estas son las iglesias de Villaviciosa en las que se impondrá la ceniza

El inicio de la Cuaresma tendrá lugar el día 18 con la celebración del Miércoles de Ceniza, un momento central del calendario litúrgico católico que invita a la reflexión, la conversión y la preparación espiritual hacia la Pascua. La Cuaresma, que se extiende durante cuarenta días hasta el Domingo de Ramos, es un período de recogimiento y oración en el que los fieles son llamados a mirar hacia su interior y fortalecer su vínculo con Dios. La imposición de la ceniza, símbolo de penitencia y humildad, recuerda a los creyentes la fragilidad de la vida y la necesidad de la reconciliación con el prójimo y con la fe.

En Villaviciosa, las celebraciones se llevarán a cabo en la iglesia de la Oliva, a las 9:30 horas, y en la de las Clarisas, a las 19:00 horas, ambas con la tradicional imposición de la ceniza. Desde la parroquia se invita a los fieles a participar en estas ceremonias, que simbolizan el inicio de un camino de conversión y esperanza.

"La Cuaresma es un tiempo para mirar dentro de nosotros mismos, para dejar atrás aquello que nos aleja de Dios y fortalecer nuestra vida espiritual. El Miércoles de Ceniza nos recuerda que somos mortales y que debemos vivir con humildad y generosidad", indican desde la Unidad Pastoral de Villaviciosa,

Con la mirada puesta en la Pascua, los fieles maliayeses se preparan para un tiempo de recogimiento y transformación espiritual.