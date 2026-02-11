Villaviciosa acoge "Mancha roja. Cuando el arte nace del caos": así es la sorprendente propuesta creativa de Rubén Fernández García

Villaviciosa acoge este sábado a mediodía la presentación del cuaderno de dibujo "Mancha Roja.Cuando el arte nace del caos", del artista Rubén Fernández García. El acto se celebrará en la Sala Eliza Southwood Art, situada en la calle Víctor García de la Concha, con entrada libre hasta completar aforo.

La cita llega tras la buena acogida de su estreno en el Museo Evaristo Valle de Gijón , donde más de cuarenta personas participaron en una propuesta que convirtió la sala en un espacio de creación compartida. La sesión se abrió con una performance del propio autor y continuó con un taller en el que los asistentes realizaron manchas y dibujos a partir del azar, la observación y el juego. El encuentro concluyó con la presentación del cuaderno y la firma de ejemplares.

Lejos de plantearse como un cuaderno convencional, Mancha Roja se presenta como una herramienta para explorar la creatividad sin normas ni exigencias técnicas. Cada página parte de manchas simétricas elaboradas artesanalmente que sugieren formas abiertas a la interpretación -rostros, paisajes, criaturas o símbolos— que surgen de la mirada de quien observa.

“El punto de partida es aceptar que no todo está bajo control. La mancha propone, pero es la persona quien decide qué ve y hasta dónde quiere llevarlo”, explica Rubén Fernández García, que concibe el proyecto como un diálogo entre el azar y la imaginación.

El proyecto reivindica el valor del gesto manual en una época dominada por lo digital y defiende la sorpresa, la imperfección y la espontaneidad como impulso del acto creativo. Concebido para todas las edades, invita a recuperar una relación más pausada con el dibujo y a detenerse antes de trazar la primera línea.

“No se trata de saber dibujar mejor o peor, sino de atreverse a mirar sin prejuicios. Todos hemos encontrado figuras en las nubes alguna vez; esto parte de esa misma curiosidad”, añade el artista.

La presentación en Villaviciosa mantendrá ese carácter participativo. El público podrá conocer la obra y, al mismo tiempo, experimentar el proceso que la inspira. La propuesta busca convertir al espectador en parte activa y demostrar que la creación puede comenzar con un gesto tan sencillo —y tan sugerente— como una mancha.