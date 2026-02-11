Villaviciosa acoge un taller para fomentar el emprendimiento femenino: estos son los objetivos y así puedes participar
La Casa de Encuentros de las Mujeres será escenario de una jornada impulsada por el Principado para visibilizar iniciativas empresariales lideradas por mujeres
J. A. O.
Villaviciosa acogerá el próximo jueves 26 de febrero un taller de sensibilización sobre emprendimiento femenino. Se trata de una iniciativa promovida por el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. La actividad se desarrollará de 10.00 a 12.00 horas en el salón de actos de la Casa de Encuentros de las Mujeres, ubicada en la calle del Agua, número 9, tercera planta.
El programa arrancará a las 10.00 horas con el saludo institucional y la presentación de los objetivos de la jornada. Media hora después se abordará el papel de Asturias como región emprendedora, con la exposición de ejemplos de mujeres que han puesto en marcha sus propios proyectos empresariales.
A las 11.00 horas tendrá lugar la sesión "Aprender a emprender", que incluirá una dinámica práctica de generación de ideas orientada a despertar el interés por la creación de empresas. La jornada concluirá a las 11.45 horas con una evaluación final.
El taller se enmarca en un programa más amplio que incluye jornadas de difusión, talleres de sensibilización y formación para la creación de empresas y foros empresariales. Todo ello con el objetivo de reforzar el tejido emprendedor femenino y favorecer la igualdad de oportunidades en el ámbito económico.
La iniciativa cuenta con la colaboración de Valnalón y la Fundación para el Fomento de la Economía Social (FFES). Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través de un código QR habilitado para el evento o mediante un formulario en línea.
