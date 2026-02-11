Villaviciosa celebrará su gran Antroxu el día 28 con récord de premios y la presencia de los mazcaraos: este el programa para no perderse detalle

Villaviciosa ya ha activado la cuenta atrás para las fiestas del Antroxu. La décima edición del Memorial Benigno Flores Rodríguez (Beni) combinará la tradición de los mazcaraos con todo tipo de disfraces modernos y un amplio reparto de premios, el más alto de la comarca oriental. Por encima de los nueve mil euros, si se suma a la partida del Ayuntamiento la aportación de la asociación de comerciantes (Acosevi) en forma de cheques-regalo.

El programa fue presentado este miércoles por el alcalde, Alejandro Vega, acompañado de integrantes de los mazcaraos de Lugás y Rozaes, y de miembros de la Sociedad de Festejos del Portal. También estuvo presente Delfina Flores, la hermana de "Beni", el vecino entusiasta del Carnaval al que se dedica el Antroxu local desde hace diez años. El regidor destacó el incremento de la cuantía económica de los premios y ensalzó la colaboración de Acosevi y de la Sociedad de Festejos. Además, subrayó la relevancia de mantener y potenciar la tradición de los mazcaraos.

La programación arrancará con el antroxu infantil, que se celebrará el martes, a partir de las 17.00 horas, en la plaza de abastos de la capital maliayesa. El plan para los más pequeños incluye animación musical, hinchables, chocolatada y un gran fin de fiesta. Previamente, este sábado, a las 18.00 horas, el teatro Riera acogerá la obra "Creciendo", de Garrapete Teatro. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

La jornada central del Carnaval maliayés se celebrará el sábado 28. A las 18.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, dará comienzo la undécima edición del concurso de charangas, seguido del desfile de Antroxu. Saldrá, las 20.00 horas, desde el polideportivo municipal y cubrirá un recorrido por la calle Víctor García de la Concha, plaza del Ayuntamiento y calle cervantes, para concluir de nuevo en el polideportivo.

Por lo que se refiere a los premios, en la categoría de carrozas habrá 1.350 euros para la ganadora, 800 para la segunda y 400 para la tercera. En grupos, la modalidad de más de veinte integrantes otorgará 800, 500 y 250 euros, respectivamente, mientras que la modalidad de ocho a veinte personas concederá 300 y 100 euros, respectivamente, a las dos mejores propuestas. A todo ello se suma un premio especial de 300 euros al mejor grupo de mazcaraos. Se espera la presencia de los de Rozaes, Poreñu y Lugás.

En el apartado individual, hay 400 euros para el primer clasificado, 200 para el segundo, 100 para el tercero y 50 euros para el cuarto.

Las charangas optarán a 550 euros para la primera clasificada, 350 para la segunda, 200 para la tercera y 150 para la cuarta.

El certamen reserva un apartado específico para participantes locales, con el objetivo de reconocer la implicación del tejido asociativo y vecinal del concejo en la fiesta. En esta categoría, la mejor carroza recibirá 400 euros, además de un cheque regalo de 100 euros aportado por Acosevi, mientras que la segunda se llevará 200 euros. En el apartado de grupos, el mejor local será premiado con 250 euros y un cheque regalo de 50 euros de Acosevi. El segundo recibirá 100 euros. Por su parte, el mejor disfraz individual local está dotado con un cheque regalo del colectivo de comercio valorado en 200 euros.

La jornada central del Antroxu en la Villa se completará con una fiesta nocturna organizada por la Sociedad de Festejos Nuestra Señora del Portal en una carpa instalada en la plaza del Ayuntamiento.

El programa de Carnaval se cierra el domingo 1 de marzo con un concierto de la Banda de Música de Villaviciosa, a partir de las seis de la tarde, en el teatro Riera.