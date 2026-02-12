La artista Marisa Valle Roso, premio 8 de Marzo de la Comarca de la Sidra: "Un canto a la historia obrera, a las luchas feministas y a la fuerza de la tierra asturiana"
El IES de Infiesto recibe un accésit por su proyecto de coeducación en valores de igualdad y respeto
J. A. O.
El Consejo Comarcal de Mujeres de la Comarca de la Sidra ha concedido el Premio 8 de Marzo 2026 a la artista asturiana Marisa Valle Roso, en reconocimiento a su trayectoria musical y a su compromiso con la memoria histórica, el feminismo y la justicia social.
Considerada una de las voces más singulares de la música asturiana contemporánea, Valle Roso ha convertido la tradición en una herramienta de conciencia colectiva. En su repertorio destacan canciones como "El tren de la libertad", convertido en un himno en defensa de los derechos de las mujeres, o "Cenicientes del carbón", dedicada al papel de las mujeres durante la Huelgona del 62. Para el Consejo, su obra representa "un canto a la historia obrera, a las luchas feministas y a la fuerza de la tierra asturiana".
Además del premio principal, el jurado ha acordado conceder un accésit al IES de Infiesto por su proyecto de coeducación, una iniciativa que implica a toda la comunidad educativa y que promueve valores de igualdad y respeto desde el ámbito escolar.
La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en el acto institucional organizado por el Consejo Comarcal de Mujeres.
Por otra parte, durante la asamblea extraordinaria celebrada en Paraes (Nava), a la que asistió la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández García, el Consejo condenó las pintadas aparecidas en el espacio “Requexu Malva” de Nava. En el transcurso de la reunión, la entidad reiteró su compromiso firme en la lucha contra la violencia de género y en la defensa de los espacios de igualdad en la comarca.
