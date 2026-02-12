El comercio de Villaviciosa culmina su campaña navideña con la entrega de veinte vales de 200 euros: estos son los agraciados

Los veinte ganadores del sorteo de Navidad organizado por la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) recibieron este miércoles sus cheques regalo en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento. La entrega estuvo presidida por la concejal Rocío Vega y la tesorera del colectivo, Lucía Llera.

Cada uno de los agraciados obtuvo un vale de 200 euros para canjear en cualquiera de los más de setenta establecimientos de comercio, hostelería y servicios que participaron en la campaña navideña. La iniciativa ha supuesto una inyección total de 4.000 euros en el tejido comercial del concejo. Durante la campaña se repartieron 90.000 papeletas y el sorteo se celebró ante notario el pasado 8 de enero.

Los premiados son: María del Pilar Tomás Viñas (67.494), cheque entregado en Muebles Valle; María Jesús Álvarez Álvarez (29.267), en Confitería Colón; Georgina Cardín Prida (08.878), en Perfumería Yaya; Isabel Maujo Llames (01.704), en Nonna; Sheila Sánchez Rodríguez (22.816), en Peluquería Sandra Medio; Lucía Menéndez Díaz (09.627), en Pipa; Sergio Huelga Alba (89.594), en Vallina Automoción; Marta Montes Samartino (08.011), en Perfumería Yaya; María Morella Martínez Ruiz (84.728), en Peludos; María Belén Varas Rodríguez (41.866), en Lucía Moda Infantil; María Victoria Fernández Cayado (32.149), en Pastelería José; Romina Arenas Corujo (40.787), en Alimentación La Ballera; Miguel Gallina Bedriñana (67.857), en Muebles Valle; José Manuel Fernández Castiello (71.910), en Muebles Valle; César Soberón Viejo (59.843), en Peluquería Nankor; Ovidio Fernández García (80.715), en El Pasaje; María Concepción Alcázar Alonso (31.561), en 10 y 20 Only Woman; Begoña Obaya González (40.219), en Alimentación La Ballera; Raimundo Parajón Vega (71.008), en Muebles Valle; y María Fermina Quintes Llames (56.858), en Tottishop.

Lucía Llera destacó la fidelidad de los clientes que eligieron el comercio local para sus compras navideñas. “Gracias por ayudarnos a que nuestras calles sigan teniendo vida”, señaló. Asimismo, subrayó la variedad de los quince establecimientos que entregaron premios y la diversidad de edades de los agraciados, lo que —apuntó— refleja la amplia oferta comercial de Villaviciosa.

Noticias relacionadas

Los premiados disponen de un plazo de un mes para canjear sus cheques en los negocios asociados a Acosevi.