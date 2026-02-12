El Principado licita la mejora de 71 viviendas públicas en Villaviciosa: esta es la millonaria inversión y el plan de obra

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha sacado a licitación las obras de rehabilitación de tres edificios de viviendas públicas situados en la calle Pintor Guillermo Simón, números 5, 7 y 9, en Villaviciosa.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2.666.376,65 euros y beneficiará a un total de 71 viviendas. El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de 15 meses.

La actuación contempla una mejora integral de la eficiencia energética y de las condiciones de habitabilidad de los inmuebles. Entre las intervenciones previstas se incluyen la instalación de aislamiento térmico en fachada, la rehabilitación de la cubierta y el aislamiento de la planta baja. Además, se procederá a la sustitución de carpinterías, la implantación de un nuevo sistema de ventilación y la instalación de ascensores.

Con esta inversión, el Ejecutivo autonómico busca modernizar el parque público de vivienda, mejorar la accesibilidad de los edificios y reducir el consumo energético, avanzando en la mejora de la calidad de vida de los residentes y en la sostenibilidad del conjunto residencial.

El Pleno municipal de Villaviciosa aprobó en su sesión ordinaria de enero la cesión al Principado de un solar de 1.500 metros cuadrados de superficie, ubicado en la avenida El Carbayu de la capital municipal, para levantar viviendas sociales.Según ha detallado el alcalde, Alejandro Vega (PSOE), legalmente no es posible construir en la parcela pisos individuales para la venta o el alquiler por parte de la administración autonómica. La previsión pasa ahora por habilitar algún tipo de vivienda colectiva para jóvenes y personas mayores. Se trata de un modelo que el gobierno del Principado ya está desarrollando en otros concejos asturianos, como es el caso de Avilés.

Vega ha garantizado que el futuro Plan General de Ordenación (PGO) del municipio incluirá la reserva de suelo necesaria para garantizar la construcción de vivienda asequible en un municipio que atraviesa un buen momento demográfico, con la mayor cifra de población del último medio siglo y con los precios de casas y pisos al alza.