El Hogar del Pensionista Maliayo de Villaviciosa celebró Comadres y San Valentín: "Lo pasamos estupendamente"

El Hogar del Pensionista Maliayo de Villaviciosa celebró con gran éxito las festividades de Comadres y San Valentín en una jornada que reunió a más de 200 socios y que se consolida ya como una de las citas sociales más destacadas del colectivo.

Por primera vez, la celebración tuvo como escenario la plaza de abastos, donde se desarrolló un completo programa festivo centrado en la convivencia y el ocio. Los asistentes disfrutaron de una merienda con el tradicional bollu preñáu acompañado de sidra, así como de tortillas, empanadas y una variada selección de pinchos y dulces típicos asturianos, en un ambiente marcado por la camaradería.

Tras la tradicional “comadrada”, dio comienzo el baile, amenizado por José Luis Acebal, que animó la velada con música pensada tanto para parejas como para grupos. La alta participación y el buen humor fueron la tónica de una tarde que incluyó también un sorteo especial de regalos conmemorativos de San Valentín.

El ambiente festivo y la notable afluencia de público convirtieron la jornada en un rotundo éxito. Los socios destacaron la excelente organización y el compañerismo vivido durante toda la celebración. «Lo pasamos estupendamente; fue una jornada muy especial al celebrar Comadres y San Valentín al mismo tiempo. Disfrutamos mucho del ambiente alegre y del espíritu festivo compartido por todos», señalaron Marisa Fernández y María García.

El presidente del Hogar del Pensionista Maliayo, Mariano Cost, realizó asimismo una valoración muy positiva: «Fue una fiesta fantástica y muy alegre. Todo salió perfecto, especialmente teniendo en cuenta que era la primera vez que celebrábamos conjuntamente Comadres y San Valentín en la plaza de abastos, donde además compartimos el baile con todos los vecinos de la villa que quisieron sumarse. Queremos agradecer al Ayuntamiento su colaboración, las facilidades para el uso de la plaza y el acompañamiento durante toda la jornada».

La celebración se cerró con un momento especialmente emotivo, cuando José Luis Acebal invitó a los presentes a entonar el “Asturias, patria querida”, un broche final que puso en pie a los asistentes y despidió la jornada entre aplausos y sonrisas.

