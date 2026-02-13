La UNED imparte en el Ateneo Obrero de Villaviciosa un curso abierto al público sobre las civilizaciones griega y romana

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Asturias ha comenzado a impartir, por segundo año consecutivo, un curso abierto a todas las personas interesadas en el Ateneo Obrero de Villaviciosa. En este caso, se trata de “De griegos y romanos. Más romanos que griegos”, de Nel Caldevilla, una actividad que sirve de introducción a dos civilizaciones fundamentales para conocer una parte fundamental de nuestras raíces culturales.

"No es que esta parte del mundo que se ha venido calificando como Occidente y que se refiere, evidentemente, al occidente europeo, se haya conformado exclusivamente a partir de estas dos civilizaciones, pero sin duda, tanto la una como la otra son esenciales en su conformación", señala Caldevilla, filólogo clásico.

A lo largo de diez sesiones de, aproximadamente, una hora y media, que tienen lugar los lunes por la tarde, se van planteando algunos aspectos clave sobre quiénes eran los griegos y los romanos, y qué aspectos esenciales seguimos conservando de ellos. También se trata de deshacer determinadas creencias que se han introducido en nuestro imaginario colectivo y que no responden a lo que en realidad sucedía en aquel tiempo.

De esta forma, el ponente aborda asuntos como los indoeuropeos, la Ilíada y la Odisea, la Atenas del siglo V y la democracia, Alejandro Magno y su influencia, la Roma primitiva, el sistema político en la República y el Imperio, la religión y creencias, la vivienda, la comida, las costumbres, los bárbaros y la decadencia.

Las ponencias se iniciaron este mes de enero y concluirán en marzo.