Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

La UNED imparte en el Ateneo Obrero de Villaviciosa un curso abierto al público sobre las civilizaciones griega y romana

Las sesiones están dirigidas por el filólogo Nel Caldevilla y tienen lugar los lunes por la tarde

Nel Caldevilla

Nel Caldevilla

J. A. O.

Villaviciosa

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Asturias ha comenzado a impartir, por segundo año consecutivo, un curso abierto a todas las personas interesadas en el Ateneo Obrero de Villaviciosa. En este caso, se trata de “De griegos y romanos. Más romanos que griegos”, de Nel Caldevilla, una actividad que sirve de introducción a dos civilizaciones fundamentales para conocer una parte fundamental de nuestras raíces culturales.

"No es que esta parte del mundo que se ha venido calificando como Occidente y que se refiere, evidentemente, al occidente europeo, se haya conformado exclusivamente a partir de estas dos civilizaciones, pero sin duda, tanto la una como la otra son esenciales en su conformación", señala Caldevilla, filólogo clásico.

A lo largo de diez sesiones de, aproximadamente, una hora y media, que tienen lugar los lunes por la tarde, se van planteando algunos aspectos clave sobre quiénes eran los griegos y los romanos, y qué aspectos esenciales seguimos conservando de ellos. También se trata de deshacer determinadas creencias que se han introducido en nuestro imaginario colectivo y que no responden a lo que en realidad sucedía en aquel tiempo.

De esta forma, el ponente aborda asuntos como los indoeuropeos, la Ilíada y la Odisea, la Atenas del siglo V y la democracia, Alejandro Magno y su influencia, la Roma primitiva, el sistema político en la República y el Imperio, la religión y creencias, la vivienda, la comida, las costumbres, los bárbaros y la decadencia.

Noticias relacionadas

Las ponencias se iniciaron este mes de enero y concluirán en marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya hay acuerdo sobre La Barquerina: Costas confirma la viabilidad de la propuesta para salvar el edificio de pisos ya construidos en Villaviciosa
  2. Devoción y candelas en Poreñu: 'Es una celebración muy sentida, un fe que sigue viva entre los vecinos del pueblo y del entorno
  3. Un derivado de la sidra entra en el club Alimentos del Paraíso Natural: así es el aperitivo elaborado con manzanas asturianas y macerado en barrica durante tres meses
  4. Nueva vida para el campo de golf de Villaviciosa: los planes de la nueva sociedad gestora para que sea 'un referente del norte de España
  5. La Mejor Fabada del Mundo se elegirá en Villaviciosa el 21 de abril: descubre las grandes novedades del certamen de este año (y cómo participar)
  6. Obras de emergencia en Arroes ante un desprendimiento que amenaza con dejar sin acceso a varias viviendas de la localidad de Villaviciosa
  7. Reunión clave en Madrid para el conflicto de los pisos de La Barquerina, con un encuentro a tres bandas para salvar el edificio ya construido
  8. Una 'diana del amor' en Villaviciosa: el comercio local celebra San Valentín con una singular iniciativa y el reparto de más de 200 premios

La UNED imparte en el Ateneo Obrero de Villaviciosa un curso abierto al público sobre las civilizaciones griega y romana

La UNED imparte en el Ateneo Obrero de Villaviciosa un curso abierto al público sobre las civilizaciones griega y romana

Villaviciosa ultima la reforma del aviario del jardín histórico de La Ballina, que cumplirá con toda la normativa de protección animal y sanidad

"Domingo´l gordu" en Villaviciosa: los mazcaraos del Antroxu ya están listos para sembrar el caos por Rozaes, Llugás y Poreñu

El Principado licita la mejora de 71 viviendas públicas en Villaviciosa: esta es la millonaria inversión y el plan de obra

El Principado licita la mejora de 71 viviendas públicas en Villaviciosa: esta es la millonaria inversión y el plan de obra

La artista Marisa Valle Roso, premio 8 de Marzo de la Comarca de la Sidra: "Un canto a la historia obrera, a las luchas feministas y a la fuerza de la tierra asturiana"

La artista Marisa Valle Roso, premio 8 de Marzo de la Comarca de la Sidra: "Un canto a la historia obrera, a las luchas feministas y a la fuerza de la tierra asturiana"

El comercio de Villaviciosa culmina su campaña navideña con la entrega de veinte vales de 200 euros: estos son los agraciados

El comercio de Villaviciosa culmina su campaña navideña con la entrega de veinte vales de 200 euros: estos son los agraciados

Villaviciosa celebrará su gran Antroxu el día 28 con récord de premios y la presencia de los mazcaraos: este el programa para no perderse detalle

Villaviciosa celebrará su gran Antroxu el día 28 con récord de premios y la presencia de los mazcaraos: este el programa para no perderse detalle

Argüeru y Quintes, en Villaviciosa, celebran sus carnavales infantiles: estas son las actividades previstas para disfrutar en familia

Argüeru y Quintes, en Villaviciosa, celebran sus carnavales infantiles: estas son las actividades previstas para disfrutar en familia
Tracking Pixel Contents