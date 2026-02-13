Villaviciosa da el pistoletazo de salida al Antroxu con un espectáculo de clown y música en directo en el teatro Riera

La agenda festiva del Antroxu en Villaviciosa da su pistoletazo de salida este sábaddo, a las 18:00 horas, en el teatro Riera, con la representación de «Crescendo». Se trata de un espectáculo cómico-musical de la compañía Garrapete Teatro, procedente de Galicia.

La obra, que forma parte del programa especial de Antroxu Infantil en su vertiente cultural, propone una experiencia que mezcla clown y música en directo, humor e interacción con el público, en una función en la que los espectadores son sorprendidos por dos excéntricos músicos que convierten el escenario en un concierto lleno de risa y complicidad.

Las entradas para “Crescendo” son gratuitas y podrán retirarse en la taquilla del Riera desde una hora antes del inicio de la función.

El Antroxu de este año, presentado hace unos días por el alcalde, Alejandro Vega, destaca por la ampliación de actividades culturales, sociales y tradicionales, así como un récord histórico en la dotación de premios para las carrozas, grupos y demás participantes del desfile del día grande del carnaval, previsto para el sábado 28 de febrero.

Entre las novedades de esta edición figuran diversas categorías con importantes premios monetarios, el impulso a la figura de los mazcaraos, elemento tradicional del carnaval rural asturiano, y el mantenimiento de una agenda festiva que incluye desde animación infantil hasta grandes desfiles, charangas y actividades nocturnas.