Villaviciosa ultima la reforma del aviario del jardín histórico de La Ballina, que cumplirá con toda la normativa de protección animal y sanidad
El recinto tendrá una mayor integración paisajística en el parque, con torres vegetales para lograr una imagen más discreta y respetuosa con el entorno.
J. A. O.
El Ayuntamiento de Villaviciosa aprovechará las obras que se ejecutan en el aviario del parque de La Ballina, financiadas a través de la Mancomunidad Comarca de la Sidra con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística, para legalizar el recinto, de modo que cumpla con todas las normativas vigentes.
La intervención, ya en su recta final, busca recuperar la configuración original del parque histórico sin alterar sus trazados ni su vegetación, pero manteniendo el uso de cercado para aves introducido hace más de veinte años. El antiguo gallinero, además de resultar disonante desde el punto de vista estético, no se ajustaba a la normativa sanitaria y de protección animal.
Las obras están siendo ejecutadas por la empresa local Ignea Construcciones y Reformas, bajo proyecto y dirección del arquitecto Iván Paniceres Corrales, con una inversión de 37.000 euros.
El nuevo aviario incorporará mejoras en higiene y salubridad, manteniendo una elevada ratio de superficie por ave. Además, se reorganiza la zona de contemplación mediante barandillas de forja separadas del cierre. También se apuesta por una mayor integración paisajística, con torres vegetales que fusionan estructura y vegetación para lograr una imagen más discreta y respetuosa con el entorno.
El proyecto subraya que el parque de La Ballina, construido entre 1928 y 1929, muestra la influencia del paisajista galo Jean-Claude Nicolas Forestier, con una marcada geometría de inspiración francesa combinada con elementos como fuentes, rotondas y pérgolas que generan perspectivas visuales.
Desde 2016, el recinto está incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias como jardín histórico. Con una superficie de 10.386 metros cuadrados, fue promovido por los hermanos Bernardo, Luis y Norberto de la Ballina Fernández, vinculados a la sociedad Valle, Ballina y Fernández, "El Gaitero”. El diseño correspondió al fotógrafo Arturo del Fresno, con la colaboración del arquitecto Mariano Marín de la Viña y del jardinero Pedro Múgica.
El actual gobierno municipal enmarca esta actuación en un plan de mejora por fases del parque, en el que ya se han ejecutado trabajos de renovación de bordillos, mejoras de jardinería y mantenimiento, reforma del parque infantil, incorporación de nuevo mobiliario e iluminación ornamental, entre otras actuaciones.
El alcalde, Alejandro Vega, destacó que la intervención permitirá "sustituir un elemento que suponía un atentado estético” junto al Ayuntamiento por una instalación "acorde con el entorno histórico, manteniendo un uso muy valorado por la ciudadanía y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de bienestar animal y sanidad".
