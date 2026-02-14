"Siente el flechazo" en Villaviciosa: el comercio local enamora a sus clientes a base de premios

Villaviciosa celebró San Valentín con notable animación, gracias a la campaña organizada por la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios (Acosevi), que convirtió este 14 de febrero en una jornada de respaldo al comercio de proximidad. Bajo el lema "Siente el flechazo", la iniciativa dinamizó durante varios días la actividad comercial y culminó ayer en la plaza del Ayuntamiento.

El acto central se desarrolló entre las 12.00 y las 14.00 horas en los soportales del Consistorio, donde se instaló una gran diana en forma de corazón que representaba los tres pilares de la economía local: comercio, hostelería y servicios. La propuesta invitaba a los asistentes a "lanzar su flecha y dejarse enamorar por los premios". Decenas de vecinos y visitantes pusieron a prueba su puntería.

La campaña vinculó la actividad lúdica con las compras en los negocios maliayeses. Para participar en el juego era necesario presentar un tique superior a 20 euros, realizado entre el 9 y el 14 de este mes febrero en los establecimientos asociados al colectivo. Cada compra validada daba derecho a un lanzamiento directo, con posibilidad de optar a alguno de los más de 200 premios preparados.

Esta edición amplió los obsequios con propuestas acordes a la fecha, tales como escapadas románticas, cenas, desayunos para dos, rosas, bombones, sidra espumosa, tratamientos de estética, artículos de moda y medio centenar de vales de descuento.

El reparto se convirtió en una celebración colectiva. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizaron los madrileños Carlos Traspuesto y Maite Roza, ganadores de un viaje. "Estamos muy contentos con el alojamiento en una casa flotante. Somos clientes habituales y habíamos venido a comprar pasteles para el cumpleaños de mi madre, que vive en Luces", explicó Maite. Y Carlos añadió: "Queremos dar las gracias a Acosevi por incentivar el comercio local".

La satisfacción fue generalizada. Ani y Teresa Rosa, junto a Maite Palacio, celebraban sus lotes de sidra espumosa y bombones. "Es una iniciativa muy guapa", señalaron. Marta Faya y Ramón Lastra, por su parte, anunciaban que brindarían la de noche: "La tomaremos en la cena para seguir celebrando San Valentín".

La directiva de Acosevi valoró muy positivamente la respuesta ciudadana. "Es gratificante ver la implicación vecinal. Buscamos fortalecer el vínculo entre comercio y ciudadanía, mantener viva la actividad económica y fidelizar a la clientela", señalaron los portavoces del colectivo.