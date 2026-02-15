Bruselas ultima la normativa europea que protegerá la venta de sidra tradicional: los planes de la Comisión favorecen a Asturias

Bruselas ha retomado los trabajos para aprobar una normativa común que rija la comercialización de la sidra en todo el ámbito de la Unión Europea (UE), de forma que el consumidor no confunda una sidra artesanal de alta calidad como las que se elaboran en España o Francia con las bebidas que fabrican los países nórdicos a escala industrial y con apenas un 15 por ciento de zumo de manzana.

Combinar los intereses de unos y otros en un mismo reglamento es el principal reto al que se enfrenta la Comisión Europea (CE) desde hace ya tres años. Una de las últimas propuestas que se han puesto sobre la mesa en busca de ese acuerdo pasa por denominar "sidras premium" las elaboradas exclusivamente con zumo de manzana, "sidras" las que contienen al menos un 50 % de zumo, y "bebidas a base de sidra" aquellas que tienen un contenido mínimo de zumo del 20%. La Comisión trabaja con el objetivo de cerrar el acuerdo en unos meses.

Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, la propuesta inicial que la Comisión plasmó en los borradores del reglamento comunitario consistía en prohibir la comercialización como sidra de aquellas bebidas con menos de un 50% de zumo de manzana. Se trataba con ello de poner coto a la "competencia desleal" que sufren las producciones tradicionales como las que elaboran los llagares asturianos, y muy especialmente los acogidos a la Denominación de Origen Protegida (DOP), por parte de grandes productores industriales de "baja calidad y consumo masivo". Tanto Francia como los países nórdicos se posicionaron en contra, aunque por motivos muy diferentes, del planteamiento de Bruselas.

Así Suecia, Dinamarca y Finlandia han expresado ante la Comisión de manera oficial su oposición a que el reglamento incluya esa limitación del 50%. Y es que los escandinavos elaboran y exportan masivamente sidras que, en algunos casos, solo tienen un 15% de zumo natural.

En el otro extremo de la balanza, los lagareros franceses también han dejado muy claras sus reticencias al borrador de reglamento, pero para intentar que la norma sea más restrictiva y que solo permita sacar al mercado como sidra la que ha sido elaborada íntegramente con zumo de manzana. Así es como se hace en Bretaña y Normandía, sus principales regiones productoras, y también en Asturias y en el País Vasco.

La postura de España ha venido siendo mucho más conciliadora y tiene en cuenta los condicionantes que se derivan del conocido como principio europeo de reconocimiento mutuo. El mismo obliga a permitir la comercialización como sidra de productos de otros países que se hacen con solo un 15% de zumo de manzana. Y es que si la legislación de origen reconoce que eso es sidra, el resto de Estados miembros de la UE están obligados a aceptarlo. En ese escenario, que la propuesta de la Comisión consista en elevar el porcentaje de zumo a la mitad supondría un avance, teniendo en cuenta, además, la realidad del sector europeo y por dónde discurren los gustos de los jóvenes consumidores.

En principio, el reglamento de la Comisión Europea también recogerá otras medidas para la protección de la sidra elaborada de manera tradicional y a base de zumo de manzanas autóctonas. Así, tal y como desveló este diario, la previsión es que las etiquetas de las botellas cuenten con una serie de especificaciones que definan con más detalle el producto que adquiere el consumidor. Por ejemplo, contendrían información completa de si la sidra está hecha al cien por cien con zumo fermentado de manzana.

Bruselas ha garantizado que los reglamentos de las indicaciones geográficas, tales como la DOP Sidra de Asturias, no van a experimentar cambios. Los portavoces de la Comisión han aclarado que, en caso de que la nueva normativa se apruebe y entre en vigor, los lagareros podrán seguir produciendo al cien por cien con zumo de manzana, en las mismas condiciones que hasta ahora y con la ventaja de que su calidad podrá ser reconocida en toda la UE.

Noticias relacionadas

"Una legislación europea permitiría ofrecer una mejor información a los consumidores, que podrían elegir la sidra elaborada al 100% con zumo de manzana frente a otros productos etiquetados como sidra, pero de diferente composición", subrayan las fuentes comunitarias. Eso sí, la Comisión reconocía en los primeros borradores que un reglamento común de comercialización podría tener un impacto negativo en las grandes industrias. "Es posible que aumenten los costes de los productores que actualmente fabrican bebidas de baja calidad y que decidan seguir vendiéndolo con arreglo a la nueva normativa de la Unión Europea, aunque también tienen la posibilidad de comercializar con una denominación distinta a la de la sidra", señala el informe previo para la redacción del reglamento comunitario.