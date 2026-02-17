En marcha las obras de la carretera de Miravalles, en Villaviciosa: 2,67 millones de inversión y siete meses de plazo para ejecutar los trabajos

El Gobierno del Principado de Asturias ha iniciado las obras de acondicionamiento de la carretera AS-330 en el tramo que conecta Villaviciosa con Puente Agüera, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial y el estado de la infraestructura en el oriente del concejo.

El proyecto de la conocida como carreterra de Miravalles cuenta con un presupuesto de 2.668.050 euros y afecta a más de diez kilómetros de vía. Las obras incluyen la pavimentación del firme, la reposición de señalización horizontal y vertical, la renovación de barreras de seguridad y la mejora del sistema de drenaje en un tramo de siete kilómetros. El plazo de ejecución es de siete meses.

Además, se contempla la ampliación de la calzada en varios puntos y la construcción de tres muros de sostenimiento de hormigón armado, con el objetivo de estabilizar la carretera y prevenir desprendimientos o deterioros del terreno.

El tramo de actuación se extiende aproximadamente entre los puntos kilométricos 0+412 y 11+000, en una vía que conecta zonas rurales del concejo y sirve de acceso hacia el área oriental próxima a Colunga.

Con esta intervención, el Ejecutivo autonómico busca reforzar la seguridad del tráfico, mejorar la comodidad de la conducción y garantizar la conservación de una carretera considerada estratégica para la movilidad local.