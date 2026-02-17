Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En marcha las obras de la carretera de Miravalles, en Villaviciosa: 2,67 millones de inversión y siete meses de plazo para ejecutar los trabajos

La actuación incluye la pavimentación del firme, la reposición de señalización, la renovación de barreras de seguridad y la mejora del sistema de drenaje

Dos vecinos, ante un desprendimiento de la carretera.

Dos vecinos, ante un desprendimiento de la carretera.

J. A. O.

Villaviciosa

El Gobierno del Principado de Asturias ha iniciado las obras de acondicionamiento de la carretera AS-330 en el tramo que conecta Villaviciosa con Puente Agüera, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial y el estado de la infraestructura en el oriente del concejo.

El proyecto de la conocida como carreterra de Miravalles cuenta con un presupuesto de 2.668.050 euros y afecta a más de diez kilómetros de vía. Las obras incluyen la pavimentación del firme, la reposición de señalización horizontal y vertical, la renovación de barreras de seguridad y la mejora del sistema de drenaje en un tramo de siete kilómetros. El plazo de ejecución es de siete meses.

Además, se contempla la ampliación de la calzada en varios puntos y la construcción de tres muros de sostenimiento de hormigón armado, con el objetivo de estabilizar la carretera y prevenir desprendimientos o deterioros del terreno.

El tramo de actuación se extiende aproximadamente entre los puntos kilométricos 0+412 y 11+000, en una vía que conecta zonas rurales del concejo y sirve de acceso hacia el área oriental próxima a Colunga.

Con esta intervención, el Ejecutivo autonómico busca reforzar la seguridad del tráfico, mejorar la comodidad de la conducción y garantizar la conservación de una carretera considerada estratégica para la movilidad local.

TEMAS

