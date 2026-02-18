La cantera del Antroxu se hace mayor en Villaviciosa: "Nos hemos reído mucho"

Buen tiempo y gran ambiente en la celebración del Antroxu infantil de Villaviciosa, que convirtió este martes la plaza de abastos de la capital maliayesa en un escenario repleto de música, color, risas y disfraces. Decenas de niños, acompañados por familiares, disfrutaron de una jornada que volvió a evidenciar el entusiasmo de pequeños y mayores por el Carnaval. Certificando que el Antroxu local tiene cantera.

Varios niños disfrutan de la fiesta en la plaza cubierta. | V. A.

La plaza se llenó de personajes de actualidad como Super Mario, Black Panther o Capitán América, junto a clásicos que nunca pasan de moda, como Superman, Spiderman o Wonder Woman. Tampoco faltaron piratas, momias, bomberos, payasos, policías y una variada representación de animales y de superhéroes que animaron la fiesta.

Las niñas destacaron con disfraces de princesas, hadas, unicornios y heroínas, así como otras más actuales como Supergirl, Ladybug o Spider-Gwen, o personajes clásicos de cuento como Caperucita Roja, Blancanieves o Alicia en el País de las Maravillas.

La jornada estuvo marcada por el baile, los hinchables, los juegos musicales y la animación continua. Concluyó, como manda la tradición, con una chocolatada para todos los asistentes.

"Fue una fiesta muy alegre; los juegos de las animadoras fueron geniales. Bailamos y nos reímos mucho", comentaban varios niños en la plaza. Los adultos coincidían en la valoración: "Nos lo pasamos en grande viendo disfrutar a los pequeños. Había disfraces muy originales y espectaculares".

Tras el Antroxu infantil, el Ayuntamiento de Villaviciosa abrió la inscripción para el desfile de Carnaval de adultos, décimo Memorial Benigno Flores Rodríguez "Beni", que se celebrará el sábado 28. La jornada incluirá un concurso de charangas en la plaza del Ayuntamiento, a partir de las 18.00 horas, y el desfile desde las 20.00 horas

Por la noche, la Asociación de Fiestas "Nuestra Señora del Portal" organizará una gran fiesta de Carnaval con baile de disfraces. La plaza del Ayuntamiento contará con carpa y barra para la ocasión.

El Carnaval maliayés contará además con los tradicionales mazcaraos de Rozaes, Poreñu y Lugás. Habrá récord de premios en metálico, los más altos de la comarca oriental, superando los 9.000 euros gracias a la aportación municipal y a los cheques regalo de la Asociación de Comerciantes (Acosevi). Una dotación que refuerza la apuesta por la creatividad y la participación como señas de identidad del Carnaval local, consolidado como una de las grandes fiestas del año en la capital maliayesa.