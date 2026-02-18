Satisfacción en Villaviciosa por el inicio de las obras en la carretera de Miravalles: "Son muy necesarias desde hace años"

El reciente inicio de las obras de mejora de la AS-330 (Villaviciosa-Puente Agüera), conocida como carretera de Miravalles, ha sido recibido con satisfacción en el concejo maliayés, donde la actuación llevaba años siendo reclamada por el Ayuntamiento y por los vecinos de las parroquias a las que da servicio esta vía. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Construcción y Obra Civil de Asturias por 2,67 millones de euros y con un plazo de ejecución de siete meses. Las primeras intervenciones consisten en tareas de desbroce, acondicionamiento del entorno y preparación de espacios auxiliares para la obra.

El proyecto permitirá reformar 10,6 kilómetros de carretera, con actuaciones que incluyen la rehabilitación integral del firme, la reposición de la señalización vertical y horizontal, la instalación de barreras de seguridad, la mejora del drenaje y la construcción de tres muros de sostenimiento en el tramo final del trazado.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega (PSOE), celebra el inicio de las obras como el resultado de un proceso prolongado de gestiones institucionales y subraya que la mejora de esta carretera figuraba entre las prioridades municipales en materia de comunicaciones. "Tal y como habíamos venido diciendo, tras la aprobación de los Presupuestos del Principado, ya fue posible sacar a contratación estas obras. Ahora, se ha dado el paso siguiente con el inicio de los trabajos previos", subraya Vega.

El regidor destaca que la intervención responde a una necesidad histórica del concejo. "Estamos satisfechos por haber cumplido con nuestro deber y haber conseguido una obra muy necesaria, que necesitaban hace años, muy especialmente, los vecinos y vecinas que viven en las parroquias a las que da servicio la carretera", afirmó. El Alcalde también incidió en el largo recorrido administrativo que ha tenido el proyecto hasta su materialización. "Hubo que empezar desde cero, porque no existía proyecto para esta carretera, que estaba muy deteriorada. Se fueron dando todos los pasos necesarios hasta completar los trámites y lograr su inclusión en los presupuestos, requisito imprescindible para que la obra pudiera ejecutarse", aseveró.

Asimismo, Vega agradeció el respaldo institucional que ha permitido activar la actuación. "Damos las gracias al presidente Adrián Barbón y a su gobierno, y a los grupos que apoyaron los presupuesto para sacar adelante una obra que era necesaria para el concejo", resaltó.

La AS-330 forma parte de la red autonómica y conecta diversos núcleos rurales del municipio, atravesando varias parroquias del concejo y facilitando los desplazamientos cotidianos de vecinos, servicios y actividad económica local. El proyecto de mejora se divide en dos fases. En la primera, hasta el entorno de Bayones (kilómetro 7,5), se ampliará la calzada desde una anchura media de 4,7 metros hasta los 5,5 metros, y se renovará el sistema de drenaje. En la segunda, entre los kilómetros 7,5 y 11, se reforzará el pavimento y se levantarán tres muros de contención para mejorar la estabilidad de la vía.

El inicio de las obras culmina años de reclamaciones tanto del Ayuntamiento como de los vecinos de las parroquias afectadas, que venían solicitando mejoras en la vía por motivos de seguridad y accesibilidad.