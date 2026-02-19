El escritor Gonzalo G. Barreñada recibe en Villaviciosa el premio literario Xosé Caveda y Nava
El jurado subraya la gran calidad del relato corto "L´otru país"
J. A. O.
El escritor asturiano Gonzalo G. Barreñada recibió este miércoles en Villaviciosa el Premio de Relatos Cortos Xosé Caveda y Nava, El jurado tuvo en cuenta en la obra "L´otru país" su capacidad para construir una historia íntima con resonancias simbólicas sobre la memoria, el territorio y la identidad.
La ceremonia tuvo lugar en el salón de actos del Ateneo Obrero, con asistencia de representantes municipales, miembros del jurado, escritores y público vinculado al ámbito cultural del concejo.
El premio incluye la tradicional Manzana de Plata —símbolo del concejo— y la difusión digital del relato ganador.
El Premio Xosé Caveda y Nava se ha consolidado como uno de los certámenes de narrativa breve más estables dentro del panorama literario asturiano. Su objetivo es fomentar la creación en lengua asturiana y rendir homenaje a la figura de Xosé Caveda y Nava, intelectual del siglo XIX considerado clave en la recopilación y dignificación de la literatura regional.
Barreñada cuenta con una destacada trayectoria literaria y ha sido reconocido anteriormente con premios como el Xosefa Xovellanos de Novela y el Teodoro Cuesta de Poesía, consolidándose como una de las voces relevantes de la literatura asturiana contemporánea.
Impulsado por el Ayuntamiento maliayés, el certamen forma parte de las iniciativas culturales orientadas a reforzar el uso social del asturiano y a ofrecer espacios de visibilidad para nuevos autores.
La entrega del premio se enmarca en las actividades culturales ligadas a la Semana de la Lengua Materna y refuerza el papel de Villaviciosa como uno de los núcleos culturales activos de la Comarca de la Sidra.
Con esta novena edición, el galardón consolida su doble dimensión: reconocimiento literario y acto de afirmación cultural, en el que la tradición y la creación contemporánea se encuentran para proyectar el futuro de la literatura asturiana.
