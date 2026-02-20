Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Costas inicia ya el expediente para modificar el deslinde de la urbanización de La Barquerina, en Villaviciosa

El siguiente paso será la información pública sobre los cambios por un periodo de un mes

Así es La Barquerina, el área de expansión urbanística de Villaviciosa amenazada por Costas

Así es La Barquerina, el área de expansión urbanística de Villaviciosa amenazada por Costas

Ver galería

Nueva carpeta/8a6dd942-370c-46c0-acfb-defee661ec5b / J. A. O,

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Villaviciosa

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha iniciado ya el expediente para modificar el deslinde que afecta a tres parcelas de la zona de La Barquerina, en Villaviciosa. Con esta solución, con la que se reduce el área de servidumbre de la zona en 86 metros, quedan a salvo esos tres ámbitos que estaban en entredicho al entender la Administración estatal que afectaban a áreas reservadas por su proximidad a la ría.

Tras muchas negociaciones en las que participó el Ayuntamiento, el Principado y la Dirección General de la Costa y el Mar se alcanzó recientemente un acuerdo a tres bandas que retira unos metros la servidumbre y coloca por tanto fuera de ella a estas tres parcelas: en dos de ellas hay edificios ya construidos, uno de hace 17 años y otro reciente, y la tercera cuenta con licencia de desarrollo si bien está temporalmente paralizada.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Villaviciosa

Con la apertura del expediente para modificar el deslinde, "el Ministerio da respuesta inicialmente afirmativa a la solicitud conjunta formulada por el Ayuntamiento de Villaviciosa y el Gobierno del Principado para dar una solución ante el grave problema detectado que afectada a las construcciones de vivienda en tres parcelas", destaca el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

Plazos

Ahora el siguiente paso será el trámite de información pública de la propuesta por un plazo de un mes desde que se publique el anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. "Con todo ello, se estarían cumpliendo los plazos, estimados inicialmente en 3 meses,  tras la reunión celebrada el pasado 9 de febrero en Madrid", indican desde el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas y más

El regidor maliayés quiso “agradecer de nuevo al Secretario de Estado Hugo Morán, a la directora general de la Costa, Ana María Oñoro, al consejero asturiano Ovidio Zapico y a la directora genera de Urbanismo del Principado, Laura López, "la disposición para buscar finalmente una solución”. "Para nosotros lo importante siempre ha sido  dar una solución lo más rápida posible a los afectados y a las empresas y salvar el Plan Especial de La Barquerina”, destacó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casi la mitad de las viviendas de Villaviciosa son segundas residencias, y hay récord de compras por extranjeros
  2. El Hogar del Pensionista Maliayo de Villaviciosa celebró Comadres y San Valentín: 'Lo pasamos estupendamente
  3. Satisfacción en Villaviciosa por el inicio de las obras en la carretera de Miravalles: 'Son muy necesarias desde hace años
  4. El Antroxu tradicional triunfa en Villaviciosa: los mazcaraos de Rozaes siembran alegría y recogen futuro en un gran Domingu´l gordu
  5. El reglamento comunitario a debate coloca a la sidra de Asturias en la primera división europea de calidad y protección: etiqueta 'premium' para los llagares
  6. El Principado licita la mejora de 71 viviendas públicas en Villaviciosa: esta es la millonaria inversión y el plan de obra
  7. Siente el flechazo' en Villaviciosa: el comercio local enamora a sus clientes a base de premios
  8. La cantera del Antroxu se hace mayor en Villaviciosa: 'Nos hemos reído mucho

Costas inicia ya el expediente para modificar el deslinde de la urbanización de La Barquerina, en Villaviciosa

Costas inicia ya el expediente para modificar el deslinde de la urbanización de La Barquerina, en Villaviciosa

Asturias aumenta su nómina de Senderos Azules, paseos distinguidos por su calidad ambiental y belleza: ya son 10 los paseos que lucen la distinción

Asturias aumenta su nómina de Senderos Azules, paseos distinguidos por su calidad ambiental y belleza: ya son 10 los paseos que lucen la distinción

Casi la mitad de las viviendas de Villaviciosa son segundas residencias, y hay récord de compras por extranjeros

Casi la mitad de las viviendas de Villaviciosa son segundas residencias, y hay récord de compras por extranjeros

El escritor Gonzalo G. Barreñada recibe en Villaviciosa el premio literario Xosé Caveda y Nava

El escritor Gonzalo G. Barreñada recibe en Villaviciosa el premio literario Xosé Caveda y Nava

Satisfacción en Villaviciosa por el inicio de las obras en la carretera de Miravalles: "Son muy necesarias desde hace años"

Satisfacción en Villaviciosa por el inicio de las obras en la carretera de Miravalles: "Son muy necesarias desde hace años"

En marcha las obras de la carretera de Miravalles, en Villaviciosa: 2,67 millones de inversión y siete meses de plazo para ejecutar los trabajos

En marcha las obras de la carretera de Miravalles, en Villaviciosa: 2,67 millones de inversión y siete meses de plazo para ejecutar los trabajos

La cantera del Antroxu se hace mayor en Villaviciosa: "Nos hemos reído mucho"

El reglamento comunitario a debate coloca a la sidra de Asturias en la primera división europea de calidad y protección: etiqueta "premium" para los llagares

El reglamento comunitario a debate coloca a la sidra de Asturias en la primera división europea de calidad y protección: etiqueta "premium" para los llagares
Tracking Pixel Contents