Costas inicia ya el expediente para modificar el deslinde de la urbanización de La Barquerina, en Villaviciosa

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha iniciado ya el expediente para modificar el deslinde que afecta a tres parcelas de la zona de La Barquerina, en Villaviciosa. Con esta solución, con la que se reduce el área de servidumbre de la zona en 86 metros, quedan a salvo esos tres ámbitos que estaban en entredicho al entender la Administración estatal que afectaban a áreas reservadas por su proximidad a la ría.

Tras muchas negociaciones en las que participó el Ayuntamiento, el Principado y la Dirección General de la Costa y el Mar se alcanzó recientemente un acuerdo a tres bandas que retira unos metros la servidumbre y coloca por tanto fuera de ella a estas tres parcelas: en dos de ellas hay edificios ya construidos, uno de hace 17 años y otro reciente, y la tercera cuenta con licencia de desarrollo si bien está temporalmente paralizada.

Con la apertura del expediente para modificar el deslinde, "el Ministerio da respuesta inicialmente afirmativa a la solicitud conjunta formulada por el Ayuntamiento de Villaviciosa y el Gobierno del Principado para dar una solución ante el grave problema detectado que afectada a las construcciones de vivienda en tres parcelas", destaca el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

Plazos

Ahora el siguiente paso será el trámite de información pública de la propuesta por un plazo de un mes desde que se publique el anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. "Con todo ello, se estarían cumpliendo los plazos, estimados inicialmente en 3 meses, tras la reunión celebrada el pasado 9 de febrero en Madrid", indican desde el Ayuntamiento.

El regidor maliayés quiso “agradecer de nuevo al Secretario de Estado Hugo Morán, a la directora general de la Costa, Ana María Oñoro, al consejero asturiano Ovidio Zapico y a la directora genera de Urbanismo del Principado, Laura López, "la disposición para buscar finalmente una solución”. "Para nosotros lo importante siempre ha sido dar una solución lo más rápida posible a los afectados y a las empresas y salvar el Plan Especial de La Barquerina”, destacó.