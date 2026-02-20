Emilio José Bada, ejemplo de superación, recibe el premio a la inclusión en el deporte en Villaviciosa

El Teatro Riera de Villaviciosa acogió este viernes la segunda edición de la Gala del deporte base e inclusivo del concejo, en el que se dieron cita los mejores atletas locales. En el evento se entregaron numerosas distinciones para reconocer su dedicación y méritos del último año, siendo todos ejemplo de esfuerzo y constancia. Además de una treintena de distinciones individuales y de cinco galardones para equipos maliayeses, se entregó el premio “Ilustrísimo Ayuntamiento de Villaviciosa a la inclusión en el deporte”, que recayó en Emilio José Bada.

Bada, quien compite en ciclismo adaptado y otras modalidades, fue uno de los grandes protagonistas del evento. Recibió una sonora ovación de un público al que se dirigió emocionado: "Seguid con vuestra fuerza e ímpetu en el deporte que hagáis", aconsejó a los jóvenes que le escuchaban atentamente.

Entre quienes intervinieron en el acto estuvo Luis Arturo Ruiz-Capillas, técnico coordinador de deportes de Villaviciosa. "Esta gala pone el foco en los méritos y logros de los deportistas locales en la temporada 2025", destacó para reconocer también la labor de los equipos deportivos y profesores de educación física del concejo, muchos de ellos presentes y a los que agradeció "su dedicación diaria".

En la gala se dio mucha relevancia al deporte adaptado. "En él no vemos discapacidad, sino capacidad", afirmó el coordinador municipal de deportes, que también reivindicó la figura de las entidades y personas "que fomentan y dan visibilidad al deporte inclusivo".

En lo que respecta a los premios de la gala, los diplomas de oro se entregaron a Mateo Alonso, Óscar Bonera y Pedro García en piragüismo, a Ana Irina Iliescu en tenis, y a Carlos Aramis del Valle en lucha sambo y judo.

Los deportistas que recibieron el diploma de plata fueron los piragüistas Diego García, Manuel Alonso, Vega Cayado, Álvaro Cayado y Julia Balbín, el ciclista Canor Arboleya y los golfistas Lucas Cueto e Inés Apalategui. También los pilotos de motocross Enol Vallín y Simón Valle, la patinadora de skate Marina Cotillo, el atleta Iker Tuero, las gimnastas Inés González y Paula Meana, y los karatekas Ariadna Díaz e Izan Díaz.

Por su parte, los deportistas que recibieron el diploma de bronce en la gala de Villaviciosa fueron los piragüistas Kevin Martínez, Mencía Villas, Adrián Ortega, Nora Poladura, Aarón Santos, Sara Pidal, Juan Hernández y Catalina Sainz; el karateka Iván Fernández; las atletas Inés Fresno y Marina Sariego, y las gimnastas rítmicas Vera Alonso y Daniela Cáceres.

En cuanto a los clubes que contaron con galardón, el diploma de bronce fue para los equipos infantil y benjamín del Club Rítmica de Villaviciosa. El de plata fue el equipo alevín Rodiles Fútbol Sala Femenino y finalmente el oro para el club piragüista El Gaitero.

Los premios fueron entregados por los concejales Adrián García, Lorena Villar y José Antonio Fernández, además de José Antonio Barbón, director general de Innovación del Principado, y del alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.