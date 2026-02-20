Casi la mitad de las viviendas de Villaviciosa son segundas residencias, y hay récord de compras por extranjeros

"Villaviciosa afronta 2026 con un mercado inmobiliario sólido, equilibrado y con buenas perspectivas. La estabilidad en ventas, la demanda constante, el perfil solvente del comprador y el creciente interés de no residentes consolidan un escenario favorable". Este es el balance que realiza el experto Juan Carlos Suárez Prada, del Grupo Inmobiliario Prada, sobre la situación del sector en el concejo maliayés en este inicio de año. Es más, los datos que ha ido recopilando confirman que Villaviciosa "se mantiene como una de las áreas más estables y atractivas del mercado residencial en Asturias". "Hay una demanda constante, un comprador medio más solvente y un incremento notable de compradores no residentes en España, lo que confirma un escenario equilibrado, con buena rotación, preferencias claras y un entorno financiero favorable", sostiene Suárez, perfecto conocedor del mercado inmobililario maliayés y de su evolución en las últimas décadas.

Por lo que se refiere a la evolución de las ventas, el informe de Suárez Prada marca una tendencia general de estabilidad. Así, en 2023 se cerraron 277 ventas de viviendas, en 2024 fueron 281 las viviendas vendidas y en los tres primeros trimestres de 2025 se registraron 223 transacciones, con un ritmo de ventas similar al de los ejercicios precedentes. "Esto confirma un mercado local estable, con una capacidad de absorción constante", subraya el experto.

Según Prada, la vivienda de tres dormitorios sigue teniendo una demanda muy alta, especialmente por parte de familias, pero la falta de oferta y el incremento de precios desplazan parte de la demanda hacia opciones más accesibles. "En la práctica, la vivienda de dos dormitorios se convierte en la más vendida por su equilibrio entre precio, funcionalidad y disponibilidad", señala el experto.

Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, Villaviciosa está batiendo un récord histórico de compradores extranjeros que no residen en España, pasando del 5 al 8,5%. "Este fenómeno supone el refuerzo del atractivo del concejo como destino residencial y de segunda vivienda, aumenta la competencia en tipologías muy demandadas, especialmente viviendas listas para entrar, e introduce una demanda menos dependiente del ciclo hipotecario", resalta Suárez Prada.

El análisis del experto también desvela que de las doce mil viviendas que componen el parque maliayés, un sesenta por ciento son habituales y el 40% restante corresponde a segundas residencias o herencias. A juicio, del experto, el "elevado peso" de las segundas residencias "reduce la oferta real disponible". En cuanto al ámbito financiero, se reflejan menos hipotecas y, pese a la bajada del euríbor, la compra con financiación no es mayoritaria.

El precio medio de una vivienda en el concejo es de 163.000 euros, sumando pisos y casas, a 1.217 euros el metro cuadrado. El coste se dispara en el caso concreto de los pisos hasta los 1.795 euros el metro cuadrado, con un incremento del 11 por ciento respecto al año pasado.