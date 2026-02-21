Fallece a los 93 años en Madrid el misionero y pintor de Villaviciosa Maximino Cerezo Barredo, "Mino"

El misionero y pintor de Villaviciosa Maximino Cerezo Barredo, "Mino", falleció este viernes, a los 93 años, en la Residencia Claretiana de Colmenar Viejo (Madrid). El Ayuntamiento maliayés ha mostrado sus condolencias a su familia y a la comunidad claretiana por tan notable pérdida, la de una persona no solo vinculada al municipio por origen, sino por las distintas obras que tiene en el territorio y por su colaboración siempre con el concejo.

El alcalde, Alejandro Vega, en nombre propio y en el de la Corporación, ha querido expresar su “profundo agradecimiento y reconocimiento a una persona realmente ejemplar, en su obra religiosa, especialmente por los más necesitados, y en su obra artística, que es imposible de desligar de su vital compromiso con los pobres y necesitados de todo el mundo”.

El regidos subrayó que "estamos ante una pérdida irreparable, y Villaviciosa debe sentirse orgullosa de haber tenido un hijo que ha llegado al final de su vida, cargado de buenas obras”. Avanzó que “el gobierno municipal propondrá a la familia, y a las entidades religiosas y culturales a las que estuvo ligado, el reconocimiento que tiene pendiente en su tierra y que merece”.

Nacido en Villaviciosa el 4 de agosto de 1932, mantuvo siempre y especialmente en los últimos años, desde 2018, vinculación con el municipio, "realizando múltiples donaciones y colaboraciones", destaca el Ayuntamiento. Entre otras se encuentra la obra “Anunciación en azul”, que llegó en marzo de 2021 a la iglesia de La Oliva para lucir sobre la pared norte de este histórico templo maliayés.

"Anunciación en azul", obra que puede verse en la iglesia de La Oliva, en Villaviciosa. / Vicente Alonso

En el Museo de la Semana Santa de Villaviciosa también puede disfrutarse del mural "La cena de Emaús", integrado por tres paneles y que sigue la línea colorista y singular que impregna todo su trabajo. La Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa (CUBERA), le dedicó su calendario de 2019, y una obra suya sobre los Reyes Magos fue elegida por el Ayuntamiento de Villaviciosa como cartel de la Cabalgata de Reyes de 2019.

Sacerdocio, arte y amor por la América Hispana

Ordenado sacerdote claretiano en Santo Domingo de la Calzada en el año 1957, se formó como pintor y muralista en las Escuelas de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y San Fernando de Madrid. Su compromiso en la América Hispana con los más pobres y desfavorecidos fue destacada y protagonista de la obra de un ser humano de gran talla en cuya figura convivieron tres vocaciones, la del sacerdocio, la del arte y la de su amor y entrega por el continente sudamericano.

Su velatorio se celebra en la Residencia de los Padres Claretianos en Colmenar Viejo (Madrid), donde hoy sábado hay una misa funeral, a las 16.30 horas. Posteriormente, su cuerpo será incinerado y está previsto que en próximas fechas haya otra misa con motivo de la custodia de sus cenizas en el Santuario del Inmaculado Corazón de María, también en Madrid.

