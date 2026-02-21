Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista»: Villaviciosa inicia con este lema el programa de actividades para conmemorar el 8M

Las iniciativas que se desarrollarán en el municipio dan comienzo este sábado con un bingo feminista y se prolongan hasta la manifestación del 8 de marzo con numerosas propuestas

Actividades por el 8M, en la plaza del Ayuntamiento, el año pasado.

Actividades por el 8M, en la plaza del Ayuntamiento, el año pasado. / V. A.

Vicente Alonso

Villaviciosa

Villaviciosa celebrará durante los próximos días un amplio programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Las propuestas, impulsadas por Asturies Feminista 8M con la colaboración del Ayuntamiento, Raitana y el Ateneo Obrero, entre otras entidades locales, buscan fomentar la reflexión, la participación ciudadana y la visibilización del movimiento feminista en el concejo.

La programación arranca este 21 de febrero, a las 20.30 horas, con un bingo musical feminista dinamizado por Noemí Miranda y Bárbara Rodríguez (Cía. La Creída) en la cafetería El Ancho. La iniciativa combina música, humor y divulgación para acercar el mensaje feminista a todos los públicos.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Villaviciosa

El 25 de febrero, a las 11.00 horas, el Parque de El Pelambre acogerá una rueda de prensa y tenderete informativo. Dos días después, el 27 de febrero, el Ateneo Obrero será escenario de la charla “Mujer, discapacidad y vida independiente”, prevista para las 19.00 horas.

Las actividades continuarán el 2 de marzo, a las 10.00 horas, con la creación de un mural vecinal por el 8M en la Plaza Cubierta. El 5 de marzo, a las 11.30 horas, se celebrará un movimiento saludable por el 8M en la plaza del Ayuntamiento, con traslado a la Plaza Cubierta en caso de lluvia.

Los promotores animan a participar

El 6 de marzo, el Ateneo Obrero acogerá a las 19.30 horas el encuentro “Muyeres Artistes”, dedicado a la creación femenina. Un día después, el 7 de marzo, el Teatro Riera ofrecerá el concierto de Melanie Moers y Mónica Acevedo, también a las 19.30 horas.

El domingo 8 de marzo, la manifestación unitaria de Villaviciosa saldrá de la calle Ramón Rivero Solares a las 12.30 horas y terminará en el mismo punto, siendo el recorrido casi circular.  Este 8M, el movimiento feminista unitario asturiano tiene como lema «Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista».

Asturies Feminista 8M y las entidades colaboradoras animan a la ciudadanía a participar en todas las actividades y a sumarse a la movilización del 8 de marzo, una jornada reivindicativa que busca avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, indican desde la entidad organizadora.

