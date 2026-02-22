Mino Cerezo Barredo, memoria viva de un artista y misionero universal nacido en Villaviciosa: el homenaje del Mayordomo de la Cofradía de Jesús Nazareno al religioso y pintor maliayés

Nicolás Rodríguez Martín es Mayordomo de la Cofradía de Jesús Nazareno de Villaviciosa y una de las personas que conoció bien al sacerdote y artista Maximino Cerezo Barredo, «Mino». Sobre la dimensión humana de este maliayés que falleció el viernes en Madrid, a los 93 años, escribe Rodríguez una reflexión a modo de homenaje. Es la que sigue y se reproduce íntegra a continuación:

"La desaparición de Maximino Cerezo Barredo —nuestro querido «Mino»— deja en Villaviciosa una huella profunda que trasciende lo biográfico para convertirse en legado espiritual, artístico y humano. Nacido en esta tierra en 1932, Mino llevó siempre consigo la memoria de Asturias incluso cuando su vida y su obra se desarrollaron principalmente al otro lado del océano, en América Latina, donde ejerció durante décadas como misionero claretiano y pintor comprometido.

Sacerdote por vocación y artista por necesidad expresiva, Mino supo unir ambas dimensiones de forma excepcional. Él mismo decía que el cura y el pintor que habitaban en su interior 'se pusieron de acuerdo'. Y ese acuerdo se convirtió en una obra inmensa: murales, vidrieras, pinturas y proyectos pastorales repartidos por iglesias, comunidades rurales, barrios populares y centros educativos de numerosos países.

Su arte no fue nunca decorativo ni distante. Fue un arte encarnado en la realidad, profundamente humano, atento al sufrimiento de los pobres y a la esperanza de los pueblos. Influido por el espíritu renovador del Concilio Vaticano II y por la sensibilidad social de la Iglesia latinoamericana, sus pinturas presentan a Cristo y al Evangelio como fuerza de liberación, justicia y fraternidad. Campesinos, indígenas, trabajadores, mujeres y niños aparecen en sus murales como protagonistas de la historia sagrada y también de la historia cotidiana.

Quienes lo conocieron destacan su sencillez, su cercanía y su profunda coherencia vital. Mino no pintaba desde la teoría, sino desde la convivencia con las comunidades a las que servía. Su obra nace del contacto directo con la vida real, con sus dolores y sus sueños, lo que explica la fuerza comunicativa de sus imágenes.

A pesar de su proyección internacional, nunca perdió el vínculo con Villaviciosa. Aquí están sus raíces familiares, culturales y afectivas. En los últimos años, el reconocimiento de su trayectoria ha crecido también entre nosotros, que hemos redescubierto en él a uno de los artistas religiosos más relevantes surgidos de Asturias en el último siglo.

Su legado artístico seguirá hablándonos durante mucho tiempo. Sus murales continúan siendo lugares de encuentro entre fe, cultura y compromiso social; espacios donde el Evangelio se expresa con colores vivos, rostros concretos y una mirada siempre esperanzada hacia el futuro.

Pero quizá su herencia más valiosa no sea solo estética, sino humana: la convicción de que el arte puede ser servicio, la fe puede dialogar con la justicia y la cultura puede convertirse en puente entre pueblos.

Villaviciosa despide a un hijo ilustre, universal en su obra y profundamente cercano en su trato. Recordarlo es también reconocer una forma de vivir donde la creatividad, la espiritualidad y la solidaridad caminan juntas.

Noticias relacionadas

Que su memoria siga inspirando a nuevas generaciones de artistas, creyentes y ciudadanos comprometidos. Y que esta villa que lo vio nacer conserve siempre el orgullo sereno de haber sido la primera patria de Mino Cerezo Barredo".