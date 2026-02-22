Nuevo récord de participación en la Carrera Galbán de Villaviciosa, con 1.125 inscritos en la marcha solidaria que partió de la plaza del Ayuntamento

Villaviciosa volvió a teñirse este domingo de naranja en una nueva edición de la Carrera Galbán contra el cáncer infantil, que reunió a 1.125 participantes en una jornada marcada por la solidaridad y la participación ciudadana. La convocatoria, impulsada por la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias (Galbán), contó con el respaldo del Ayuntamiento de Villaviciosa, el Club Atletismo Villaviciosa-El Gaitero, así como de empresas, comercios, voluntarios y entidades locales como Acosevi.

La edición de este año tiene un carácter especial al coincidir con el 25 aniversario de Galbán, que se ha fijado como objetivo alcanzar los 50.000 participantes en toda Asturias, después de que en 2024 se rozaran los 46.500 inscritos. La carrera se celebró ayer de forma simultánea en 78 municipios asturianos.

En Villaviciosa, la jornada comenzó con la lectura de un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento, tras lo cual se dio paso a un recorrido de algo más de dos kilómetros, accesible para todos los públicos y con meta en El Ancho. Personas de todas las edades participaron corriendo o caminando, muchas de ellas en familia e incluso acompañadas de sus mascotas. Todos lucieron la camiseta naranja solidaria, cuya recaudación se destinará íntegramente a la investigación del cáncer infantil y a cubrir necesidades del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Galbán destina el 100% de los fondos obtenidos a proyectos de investigación.

Como novedad, la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias (AEA) se sumó este año a la cita con motivo del XXV aniversario de su fundación. La entidad ha firmado un convenio de colaboración con Galbán por el que la recaudación de su reciente publicación, Tinta indistinta, se destinará también a la investigación del cáncer infantil.

Entre los participantes se encontraba el alcalde maliayés, Alejandro Vega, quien agradeció la implicación del concejo. "Villaviciosa ha vuelto a estar a la altura de una noble causa como es la de Galbán, con este nuevo récord de participación. Llevamos 8 años de crecimiento continuo del apoyo a Galbn en el concejo y como Alcalde quiero expresar agradecimiento a todos los voluntarios y colaboradores y reiterar el apoyo del Ayuntamiento para seguir trabajando juntos para colaborar con la investigación frente al cáncer infantil", señaló.

Por su parte, Sheila Riestra, coordinadora de Galbán en Villaviciosa, mostró su satisfacción por la respuesta recibida. “Estamos muy sorprendidos y contentos por el nuevo récord de asistencia y profundamente agradecidos a las 1.125 personas inscritas. Todo lo recaudado con las camisetas se destinará a la investigación del cáncer infantil en el ISPA-FINBA y a las necesidades del HUCA. También queremos agradecer el trabajo de los voluntarios locales y el apoyo de todas las entidades colaboradoras y el detalle de avituallamiento que ha tenido Acosevi con cada participante”, señaló, satisfecha por el nuevo éxito de la convocatoria.