Aprender a podar los manzanos de sidra y conocer los cuidados que requieren en invierno: así es la formación teórica y práctica que ofrece el Serida en Villaviciosa
El Ateneo Obrero y las fincas de la entidad acogen este martes la jornada, con asistencia libre y gratuita hasta completar el aforo
El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) celebra este martes, 24 de febrero, en Villaviciosa, una jornada técnica centrada en la poda y los cuidados de invierno en plantaciones de manzano de sidra, una de las labores clave para garantizar la calidad y productividad de las cosechas.
La actividad comenzará a las 9.20 horas en el salón de actos del Ateneo Obrero de Villaviciosa con la presentación de la jornada y continuará con varias ponencias técnicas a cargo del equipo investigador del Programa de Fruticultura del Serida, coordinado por el investigador Enrique Dapena de la Fuente, en las que también participarán los especialistas Marcos Miñarro Prado y Aitor Somoano García.
Prácticas de poda
Durante la sesión de mañana se abordarán cuestiones como las actuaciones en nuevas plantaciones, la fertilización, el mantenimiento de las líneas de cultivo y el control de roedores, así como la protección fitosanitaria y las técnicas de poda de formación y fructificación. Tras una pausa a media mañana, el programa se trasladará al campo, donde, a partir de las 12.45 horas, se desarrollarán prácticas de poda en plantaciones de eje y tradicional en las fincas experimentales del Serida.
La jornada está dirigida a productores, técnicos y personas interesadas en el cultivo del manzano de sidra, un sector estratégico en Asturias tanto desde el punto de vista económico como cultural. El objetivo es facilitar la transferencia de conocimiento y mejorar el manejo de las plantaciones mediante técnicas adaptadas a las condiciones actuales.
La asistencia es libre y gratuita hasta completar el aforo. Las personas interesadas pueden obtener más información en el teléfono 985 89 00 66 o a través de la página web del SERIDA.
- Casi la mitad de las viviendas de Villaviciosa son segundas residencias, y hay récord de compras por extranjeros
- Satisfacción en Villaviciosa por el inicio de las obras en la carretera de Miravalles: 'Son muy necesarias desde hace años
- El Antroxu tradicional triunfa en Villaviciosa: los mazcaraos de Rozaes siembran alegría y recogen futuro en un gran Domingu´l gordu
- Emilio José Bada, ejemplo de superación, recibe el premio a la inclusión en el deporte en Villaviciosa
- El reglamento comunitario a debate coloca a la sidra de Asturias en la primera división europea de calidad y protección: etiqueta 'premium' para los llagares
- Nuevo récord de participación en la Carrera Galbán de Villaviciosa, con 1.125 inscritos en la marcha solidaria que partió de la plaza del Ayuntamento
- La cantera del Antroxu se hace mayor en Villaviciosa: 'Nos hemos reído mucho
- «Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista»: Villaviciosa inicia con este lema el programa de actividades para conmemorar el 8M