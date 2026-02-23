Aprender a podar los manzanos de sidra y conocer los cuidados que requieren en invierno: así es la formación teórica y práctica que ofrece el Serida en Villaviciosa

El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) celebra este martes, 24 de febrero, en Villaviciosa, una jornada técnica centrada en la poda y los cuidados de invierno en plantaciones de manzano de sidra, una de las labores clave para garantizar la calidad y productividad de las cosechas.

La actividad comenzará a las 9.20 horas en el salón de actos del Ateneo Obrero de Villaviciosa con la presentación de la jornada y continuará con varias ponencias técnicas a cargo del equipo investigador del Programa de Fruticultura del Serida, coordinado por el investigador Enrique Dapena de la Fuente, en las que también participarán los especialistas Marcos Miñarro Prado y Aitor Somoano García.

Prácticas de poda

Durante la sesión de mañana se abordarán cuestiones como las actuaciones en nuevas plantaciones, la fertilización, el mantenimiento de las líneas de cultivo y el control de roedores, así como la protección fitosanitaria y las técnicas de poda de formación y fructificación. Tras una pausa a media mañana, el programa se trasladará al campo, donde, a partir de las 12.45 horas, se desarrollarán prácticas de poda en plantaciones de eje y tradicional en las fincas experimentales del Serida.

La jornada está dirigida a productores, técnicos y personas interesadas en el cultivo del manzano de sidra, un sector estratégico en Asturias tanto desde el punto de vista económico como cultural. El objetivo es facilitar la transferencia de conocimiento y mejorar el manejo de las plantaciones mediante técnicas adaptadas a las condiciones actuales.

Noticias relacionadas

La asistencia es libre y gratuita hasta completar el aforo. Las personas interesadas pueden obtener más información en el teléfono 985 89 00 66 o a través de la página web del SERIDA.