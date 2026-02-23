El Teatro Riera de Villaviciosa bate récord de público en 2025, con 14.981 asistentes, un 9 por ciento más que en el año anterior

El Teatro Riera batió récord de asistencia en 2025. El equipamiento cultural de Villaviciosa registró 14.981 espectadores el año pasado, lo que supone un 9 por ciento más de público que en 2024. Un balance más que positivo que se hace público a inicios de 2026, año en que cumple su 80.º aniversario. "Son unos resultados muy satisfactorios en términos de los recursos aplicados, la calidad de contenidos y la asistencia de público alcanzada”, subrayan desde el Ayuntamiento.

Al acto para presentar estos datos acudió el alcalde, Alejandro Vega, y la concejala de Cultura, Reyes Ugalde, quien destacó la importancia de que todas las actividades celebradas en el Riera han sido gratuitas: “Eso es importante porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura”, alegó.

El teatro acogió programación cultural durante un total de 120 días el pasado año, con funciones de teatro, proyecciones de cine, música, actos institucionales, actividades socioculturales, festivales escolares, ensayos y pruebas técnicas. Además, el balance anual también refleja que los meses con mayor afluencia de público y más número de actividades fueron agosto y diciembre.

Los responsables municipales indicaron que se seguirá en esta línea para seguir atrayendo a público, “trabajando por una agenda de calidad que sirva, como ya viene haciendo, de impulso económico y suma de valor en el conjunto de servicios que ofrece Villaviciosa a la población”.

Así, el próximo uno de marzo comenzará la programación de 2026 con el concierto de Antroxu de la Banda de Música para dar paso, el día 21, a la celebración del Día Mundial del Teatro con la obra “Si yo fuera Federico” a cargo de Factoría Norte.

La Cinemateca Ambulante de La Laboral también estará presente con tres largometrajes, dando comienzo el 12 de marzo con la película “Aunque seamos islas”, de Cristina Rodríguez Paz. En abril sigue el programa cultural, con danza. El día 12 se exhibirá la obra “Postales rotas” de Zigzag Danza, que cuenta con el premio Jovellanos a la Producción Escénica y cuatro galardones Oh! de las Artes Escénicas de 2025.

También habrá música, con Gema y Sil Fernández, y Fran Juesas y Edgar Olivero. Los recitales de ambos serán el día 26 de abril. Por otro lado, el Festival para Público Familiar (ACUTO) tendrá lugar del 30 de abril al 2 de mayo.