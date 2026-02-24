Comienza la obra de mejora de la carretera entre Villaviciosa y Puente Agüera (Colunga), que costará 2,6 millones de euros

La mejora de la carretera entre Villaviciosa y Puente Agüera (Colunga), una iniciativa largamente demandada por los vecinos y el Ayuntamiento, supondrá una inversión de 2,6 millones. Este martes dieron inicio las obras, que consistirán en la reforma integral del firme y los elementos de seguridad de un tramo de 10,6 kilómetros de la AS-330, en el que también se construirán tres nuevos muros de sostenimiento. Al acto de comienzo oficial de la actuación acudieron el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García, y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega. Este agradeció al Gobierno regional que haya dado impulso al proyecto, que beneficia a una zona del concejo con de parroquias afectadas por el despoblamiento y "que necesitan esta infraestructura para la vida diaria".

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de siete meses, da comienzo tras los trabajos previos de limpieza y desbroce de los márgenes de la carretera. La intervención se desarrollará en dos fases y además de la pavimentación se ampliará la calzada en parte del tramo, que pasará de un ancho medio de 4,7 a uno 5,5 metros. Se renovará asimismo el sistema de drenaje y se completará la iniciativa con la reposición de la señalización vertical y horizontal y la instalación de barreras de seguridad a lo largo del tramo.

Mejorar la seguridad vial

Tal y como se destacó durante la visita, con la realización de las obras se permitirá "mejorar la seguridad vial y la comodidad de los usuarios en una vía que se había deteriorado con el paso del tiempo".

"Era una obra que veníamos reivindicando desde que accedimos al gobierno municipal, en 2015, como una prioridad para la zona rural del concejo. Se fueron dando los pasos de aprobación del proyecto, redacción, licitación y demás, y finalmente se pudieron aprobar los presupuestos del Principado, que prevén la asignación de los fondos, una inversión muy importante", señaló el alcalde, Alejandro Vega, que incidió en que cobra aún más relevancia por tratarse de una vía que da servicio a entornos rurales del municipio.

Puente de La Magdalena

El regidor agradeció al Principado y al consejero la apuesta por sacar adelante el proyecto y aprovechó su presencia para "ver también mejoras que ya nos han planteado los vecinos en esta vía, como puede ser la ampliación del puente en La Magdalena, y vamos a trabajar con ellos para ver las soluciones que se puedan dar".

Noticias relacionadas

Vega también habló con el consejero de otras necesidades en el municipio y en la zona, en materia de infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, así como de otras carreteras que requieren actuaciones. Entre ellas mencionó la vía del ámbito de Valdebárcena, "que queremos que en los próximos años puedan tener también la respuesta que se necesita, como se ha hecho en este caso", dijo el regidor. Vega hizo un "balance positivo de la respuesta del Principado" y de la disposición "para seguir trabajando en las necesidades del concejo".