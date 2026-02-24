El Plan General de Villaviciosa cifra en 5.452 las nuevas viviendas las necesarias para afrontar el crecimiento poblacional, la mayoría en la zona rural

El Plan General de Ordenación (PGO) de Villaviciosa, cuya aprobación inicial está fijada para el próximo 26 de marzo, plantea la necesidad de 5.452 nuevas viviendas en el municipio para hacer frente al crecimiento poblacional que se espera en el territorio los próximos años. El dato procede de las estimaciones realizadas para la redacción del planeamiento, que incide en que la mayoría de ellas se desarrollarán en la zona rural, con capacidad para más de 4.000. Estas son algunas de las consideraciones que se trasladaron este lunes, en el marco del encuentro del alcalde, Alejandro Vega, con los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa (FAAVVI) para abordar el contenido del documento urbanistico.

Este plantea un crecimiento demográfico moderado, "basado en la captación de nuevos residentes y en la consolidación de la residencia permanente derivada de la transformación progresiva de viviendas secundarias en principales". La previsión poblacional establece una población proyectada de 16.700 habitantes en el horizonte 2035, con una población residente potencial de 20.985 habitantes y una población máxima teórica total de 43.087 habitantes. Así, para atender esta previsión, el Plan General "plantea una necesidad de 5.452 viviendas nuevas, que una vez sumadas al parque existente, daría una capacidad residencial global al concejo de 18.698 viviendas", señaló el regidor.

La distribución de la capacidad máxima de nuevas viviendas en cada tipo de suelo "prioriza el crecimiento interno en los núcleos ya consolidados y el refuerzo del sistema rural". Tanto es así que es la zona rural la que "representan la mayor expectativa de crecimiento residencial del municipio" con posibilidad de llegar a 4.044. En núcleos urbanos hay opción de crecer en 386 viviendas en suelos consolidados y de otras tantas en suelos no consolidados, destaca el documento.

Villaviciosa lleva más de dos décadas rigiéndose por unas normas subsidiarias y tal como destacó el regidor, "con este nuevo plan dará un paso fundamental para corregir una deficiencia histórica que ya dura demasiados años, ha sido un trabajo duro y complejo, más en un territorio como este". El Alcalde se refiere a que se trata de un municipio con limitaciones de normas de otras administraciones que son titulares de carreteras o espacios y patrimonio protegido localizado en el concejo.

"Es verdad que Villaviciosa tiene una afección muy importante que condiciona mucho los núcleos de la rasa costera, pero en otros ámbitos se plantean nuevos núcleos rurales y se incorporan otros que no existían, con cifras importante", destacó Vega.

"Las perspectivas son buenas. Después de esperar desde el año 1997, estamos súper contentos porque sale a la luz lo que están pidiendo infinidad de vecinos, sobre todo en el medio rural, que es donde más edificaciones va a haber. Hay bastante demanda de gente que quiere comprar parcelas en la zona porque está cerca de Gijón y es un trayecto muy corto", afirmó el presidente de la FAAVI, Luis Fernández.

Los miembros de la ejecutiva de FAAVVI se marcharon muy satisfechos tras la reunión con el equipo de gobierno, donde les informaron de las fechas previstas para la aprobación inicial del PGO. Así, los días 18 y 19 de marzo serán las comisiones de información y seguimiento para llegar al 26 de marzo, jornada en la que la Corporación se reunirá en Pleno para la aprobación inicial de la norma municipal que regirá el desarrollo urbanístico del concejo.

Tras esta importante sesión, el texto del PGO será publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) con lo que se abrirá un plazo legal de dos meses para que vecinos y afectados puedan presentar alegaciones a las propuestas urbanísticas que contiene la norma. "Eso otra vez nos va a dar quebraderos de cabeza, pero creo que podemos estar muy satisfechos porque es algo que llevamos peleando muchos años", valoró Fernández.

También Alejandro Vega incidió en la imperiosa necesidad de contar con el PGO dado que el concejo no ha logrado nunca aprobar un plan general, rigiéndose por unas normas subsidiarias consideradas provisionales y aprobadas en 1997. "Llevamos décadas sin plan general, el objetivo de este gobierno ha sido acabar con esta anomalía y lo estamos haciendo con participación, transparencia y compartiendo cada paso que damos", aseguró.

Más reclamaciones

Además de conocer los últimos detalles del PGO de Villaviciosa, cuya redacción y presentación se han dado antes de la fecha marcada en el contrato, los representantes de FAAVVI incluyeron otras demandas en la reunión, al margen de los asuntos urbanísticos. Así, Fernández solicitó al regidor impulsar un Plan de Caminos para mejorar las infraestructuras viarias que, según apuntó, han sufrido mucho con los últimos temporales.

También solicitaron al equipo de gobierno local mediación ante el Principado para que se refuerce el centro de salud de Villaviciosa. Según señaló el presidente de FAAVVI los fines de semana no hay suficientes médicos y enfermeras para atender el ambulatorio. "El otro día me corté en la pierna y cuando llegé no había nadie porque se habían ido a una urgencia, siempre debería haber alguien allí, aunque sea una enfermera", indicó.