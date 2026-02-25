Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre el proceso electoral para renovar la junta directiva

La asamblea general extraordinaria está convocada para el 27 de marzo

El Ateneo Obrero de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa / Paula Tamargo

J. M. A

Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa ha puesto en marcha el proceso para renovar su junta directiva, iniciando un calendario electoral que culminará el próximo 27 de marzo con la celebración de una Asamblea Extraordinaria en la que se designará al nuevo equipo responsable de la entidad.

La convocatoria llega en un momento simbólico para la institución maliayesa. Apenas dos días antes, el 25 de marzo, el Ateneo conmemorará los 115 años de la firma del acta fundacional del histórico Ateneo Casino Obrero, germen de la actual asociación y una de las referencias culturales más veteranas del concejo de Villaviciosa.

Plazos y composición de las candidaturas

El periodo de presentación de listas permanecerá abierto hasta el 20 de marzo. Según recogen los estatutos de la entidad, las candidaturas deben contar con un mínimo de nueve integrantes y un máximo de doce. Entre los cargos obligatorios figuran presidencia, vicepresidencia, secretaría, vicesecretaría, tesorería y contaduría, además de entre tres y seis vocalías.

Las normas internas también establecen que las propuestas deberán fomentar la paridad y favorecer la presencia femenina en los órganos de dirección.

Las candidaturas podrán formalizarse tanto de manera presencial en la sede del Ateneo (calle Magdalena, 1, primera planta) como a través del correo electrónico habilitado por la secretaría de la institución. Una vez revisadas y validadas, se abrirá un periodo de cinco días para la celebración de actos electorales, seguido de la correspondiente jornada de reflexión previa a la asamblea.

En caso de que solo concurra una lista, la votación se realizará a mano alzada al inicio de la sesión, tal y como contemplan las normas del proceso.

El actual presidente del Ateneo es Miguel González Pereda, cronista oficial del concejo.23

