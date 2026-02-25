Villaviciosa y Carreño estrenan un servicio de atención a familias con situaciones de riesgo para la infancia

La Consejería de Derechos Sociales ha suscrito un convenio con los ayuntamientos de Villaviciosa y Carreño para poner en marcha en ambos concejos un equipo de intervención técnica de apoyo a la familia. La iniciativa persigue que un psicólogo y un educador ayuden a mejorar la convivencia y proteger a los menores en situaciones de conflicto.

Es la primera vez que Villaviciosa cuenta con un servicio social especializado en atender a unidades familiares en situación de riesgo leve o moderado, con el fin de mejorar su convivencia y ofrecer pautas educativas para proteger a los niños. El equipo tendrá sede en las oficinas de los Servicios Sociales de la capital maliayesa, pero prestará servicio también a Carreño.

Derechos Sociales financia la labor de este grupo de profesionales con 276.777 euros para el periodo 2026-2028. Por su parte, el Ayuntamiento de Villaviciosa aporta los locales, el personal y los recursos materiales necesarios para desarrollar los programas de intervención.

El acuerdo para la implantación del servicio fue suscrito por la consejera, Marta del Arco; el alcalde de Carreño, Ángel García Vega (IU), y la teniente de alcalde de Villaviciosa, Lorena Villar (PSOE).

"El nuevo recurso resulta fundamental para la prevención de conflictos y problemáticas familiares, así como para el apoyo o la intervención en casos de riesgo, intentando que el entorno familiar sea un lugar seguro para los menores", señalan desde los servicios sociales maliayeses. El equipo también había sido demandado desde las familias, la Policía Local y la Guardia Civil, "ante la cada vez mayor complejidad de las problemáticas sociales que exigen intervenciones especializadas que hasta ahora no era posible realizar".

Según los datos de los Servicios Sociales de Villaviciosa, actualmente existen activos en riesgo de medio a muy alto un total de dieciséis casos, que afectan a diecinueve menores. Además, se hace seguimiento a otra veintena de familias y existen cuatro casos de acogimiento de menores en familia extensa, con lo que la cifra global de expedientes alcanza la treintena.

Las problemáticas más detectadas son las derivadas de la salud mental tanto de progenitores como de menores, problemas de conducta, violencia intrafamiliar, absentismo elevado o medidas judiciales.

Noticias relacionadas

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega (PSOE), resalta que "se trata de una propuesta de nuestro programa de gobierno, dentro de las medidas para mejorar los servicios a las familias y reforzar las políticas sociales que, por fin, hemos logrado gracias al apoyo del Principado y la aprobación de los presupuestos regionales". "Es la primera vez que Villaviciosa tendrá este servicio y ayudará mucho a reforzar la labor de los servicios sociales y Policía Local en situaciones familiares y con menores cada vez más complejas", concluye Vega.