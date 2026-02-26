La DOP de la sidra, en su mejor momento, ultima la entrada de tres nuevos llagares en la marca: "Este año habrá más que nunca"

El buen momento que vive la sidra con Denominación de Origen Protegida (DOP) se dejará notar en la campaña de este año, que contará con tres nuevos llagares acogidos a la marca de calidad concedida por la Union Europea (UE). Se trata de empresas que ya tienen avanzados los procesos de certificación ante el consejo regulador de la marca y, al menos dos de ellas, tienen previsto sacar al mercado este mismo ejercicio botellas con la "etiquetina" identificativa de la DOP. De esta forma, serán 34 los elaboradores adscritos al sello de calidad. "Más que nunca", subrayan fuentes del consejo, entidad que hace una década controlaba 22 bodegas frente a las 31 de la actualidad.

En concreto, a la espera de las nuevas incorporaciones, elaboran sidra DOP los llagares Acebal, Viuda de Angelón, Arbesú, Buznego, Cabueñes, Canal, Castañón, Contrueces, Cortina, Fonciello, Fran, Frutos, El Gaitero, El Gobernador, Germán, Herminio, J. Tomás, JR, La Llarada, Mayador, Menéndez, La Morena, Orizón, Peñón, Piñera, Quelo, Solleiro, Trabanco, Vallina, M. Vigón y Viuda de Corsino. Por concejos, Villaviciosa es el que tiene una mayor presencia de la denominación de origen sidrera, ya que alberga diez de las 31 bodegas de la marca. Le siguen Gijón, con ocho; Siero, que tiene cinco; Nava, con tres, y Oviedo, Avilés, Carreño, Tineo y Taramundi, con un llagar DOP por concejo.

Récord histórico

Según los datos del consejo regulador, los llagares corcharon en 2025 bajo los auspicios de la marca un total de 4,9 millones de botellas, lo que supuso un incremento del 7,3 por ciento con respecto al ejercicio precedente y un récord histórico para la DOP. Fuentes del sector reconocen que los datos al alza que encadena la denominación de origen año tras años hace que despierte cada vez un mayor interés entre los llagareros que no se han animado aún a entrar en la marca. "Se está vendiendo y a la gente le interesa", subraya un llagareru que forma parte de la DOP desde que se puso en marcha hace casi un cuarto de siglo.

El consejo regulador sostiene que el crecimiento está ligado a una mayor aceptación del consumo de productos con denominación de origen, impulsada por la sensibilidad creciente de los consumidores hacia artículos sostenibles, de cercanía, de kilómetro cero y de calidad, como lo es la única sidra elaborada exclusivamente con manzana asturiana.

Junto a los elaboradores, forman parte de la DOP "Sidra de Asturias" 395 cosecheros de manzana, que suman 918 pomaradas y un total de 1.168 hectáreas inscritas.

Durante 2025 se entregaron 7.675.160 kilogramos de manzana con destino a la DOP, lo que supuso un ocho por ciento más que en 2024, último año de buena cosecha, y se elaboraron 5.567.056 litros de sidra. La sidra natural concentra el 82% de sus ventas en el canal hostelero, un 8% en alimentación y un 10% en venta directa en llagar.

Por su parte, las entregas de contraetiquetas de sidras naturales espumosas también crecieron en 2025 hasta alcanzar las 108.000 unidades.