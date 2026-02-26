La manifestación feminista del 8M en Villaviciosa pondrá el acento en la mujer rural: "Sostienen redes comunitarias en pueblos y parroquias"

El movimiento feminista asturiano saldrá a la calle en Villaviciosa con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, para poner el acento en el ámbito rural y "en una apuesta consciente por descentralizar la protesta y visibilizar que la reivindicación por la igualdad atraviesa todo el territorio autonómico".

«En Asturias el movimiento feminista está en todos los rincones», subrayó este jueves Inés López, de la plataforma Asturias Feminista 8M, durante la presentación de los actos en la capital maliayesa. No es la primera vez que se opta por salir de los grandes núcleos urbanos y, en esta ocasión, el foco se traslada al medio rural con el objetivo de poner en valor el "papel de las mujeres que sostienen redes comunitarias en pueblos y parroquias".

Asturias, subrayó López, es «eminentemente rural», pese a que buena parte de la población se concentre en el área central metropolitana, "con un territorio amplio, disperso y con una fuerte identidad rural, una característica que condiciona tanto la organización social como las dinámicas de participación".

El lema elegido este año adapta una consigna histórica del feminismo internacionalista, con raíces anticapitalistas y antiimperialistas: «Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista», porque, como señaló, por su parte, Carmen Codesal, "no se puede desligar la igualdad de género del cuidado de la tierra, de las redes vecinales y de los vínculos comunitarios".

La elección de Villaviciosa no es casual. Las convocantes de la marcha unitaria del próximo día 8 destacan la existencia de "un tejido asociativo activo", formado por pequeñas agrupaciones que, aunque no siempre suman grandes cifras, "sostienen una labor constante y de proximidad". «Aquí el mirar a nuestras vecinas, conocer nuestros nombres y saber nuestras necesidades es importante», apuntaron, subrayando "el valor de lo cualitativo sobre lo cuantitativo".

La organización de la movilización lleva gestándose desde hace más de un mes, a través de asambleas abiertas y participativas. En ellas pueden intervenir mujeres vinculadas a asociaciones, partidos políticos o colectivos, así como las que acuden a título individual, incluso sin experiencia previa en activismo. A lo largo del año, además, funcionan grupos de trabajo estables y equipos territoriales que impulsan acciones y campañas.

Asambleas

En las semanas previas al 8M se han desarrollado actividades informativas y encuentros en distintos concejos, incluyendo mercados y espacios públicos donde se explica el sentido de la convocatoria y se difunden las reivindicaciones. Aún queda, indican, «una semana intensa» de actos antes de la jornada central, según reconocen, con un gran esfuerzo logístico para garantizar la participación desde todos los puntos de Asturias. Así, Codesal señala que se están organizando autobuses desde diferentes comarcas, incluyendo el occidente y el oriente, y se cuenta por ejemplo con la salida de un autobús desde Santa Eulalia de Oscos. "Un ejemplo del compromiso de mujeres que, pese a la distancia y las dificultades de transporte, no quieren quedarse al margen", sostienen las organizadoras.

«Somos la única fuerza realmente capaz de frenar el auge del fascismo», afirmaron las convocantes con contundencia, en referencia a lo que consideran un contexto internacional marcado por el incremento de discursos reaccionarios y por la presión de un «capitalismo feroz» que erosiona derechos sociales. Y destacaron la necesidad de «hacer pedagogía gramatical» y aclarar que "el feminismo no es lo contrario del machismo". «El feminismo es la igualdad de géneros», recalcaron, ante la persistencia de confusiones en el debate público.

Noticias relacionadas

Las organizadoras reivindican la palabra feminismo «sin vergüenza», como sinónimo de ampliación y defensa de derechos. Y recuerdan, además, que los avances no son irreversibles y que en países próximos se han producido retrocesos legislativos en materia de igualdad. De ahí la insistencia en mantener la movilización y la vigilancia activa, animando a una participación masiva el próximo día 8 de marzo en la capital maliaya, con una marcha que saldrá de la calle Ramón Rivero a las 12.30 horas para cubrir un recorrido circular por el centro de la villa.