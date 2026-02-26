Villaviciosa estrena su primer punto de compostaje en la zona rural: está ubicado en Seloriu y podría extenderse a otros pueblos

El Ayuntamiento de Villaviciosa y COGERSA acaban de poner en marcha en Seloriu la primera área de compostaje comunitario de la zona rural del concejo, una iniciativa pionera en Villaviciosa y de las primeras que se implantan en el ámbito rural asturiano. El proyecto, impulsado en colaboración con el tejido vecinal, marca un paso más en la apuesta local por una gestión sostenible de los residuos.

El acto contó con la presencia de vecinos de la parroquia y representantes de la Asociación de Vecinos La Playa de Seloriu, encabezados por su presidenta, María Cordera, así como de la Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa (FAAVVI), representada por su presidente, Juan Luis Fernández. También asistieron técnicos del consorcio y el alcalde maliayés, Alejandro Vega Riego, quien destacó la implicación ciudadana como elemento clave para el éxito de la iniciativa.

Tras la presentación oficial se celebró una charla informativa en la que se explicó el funcionamiento del sistema. El área está compuesta por varias unidades físicas en forma de cajones o celdas. En ellas se depositan los biorresiduos por la parte superior (restos de comida y materia orgánica doméstica) y, una vez lleno el módulo de aporte, el material se trasvasa al compartimento contiguo para continuar su proceso de maduración hasta convertirse en compost, un abono natural que puede ser reutilizado por los propios participantes.

Más áreas

Durante su intervención, el regidor agradeció expresamente la colaboración vecinal y anunció nuevas medidas para reforzar el reciclaje en el entorno rural. Entre ellas, la instalación de un mini punto limpio en la zona para ampliar los servicios disponibles y la previsión de habilitar nuevas áreas de compostaje en otras parroquias que muestren interés y dispongan de un emplazamiento adecuado.

El compostaje comunitario, subrayó Vega, no solo contribuye a reducir la fracción resto y mejorar la separación en origen, sino que también supone un ahorro en los costes de gestión de residuos y una disminución de la huella de carbono al evitar parte del transporte al centro de tratamiento. Además, fomenta la economía circular al transformar los residuos orgánicos en un recurso útil.

Con esta actuación, el concejo da un paso decidido hacia un modelo más próximo y participativo de gestión ambiental, en el que la implicación ciudadana es la clave para seguir avanzando en la mejora del medio ambiente.