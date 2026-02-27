Villaviciosa celebra los 200 años de la fundación de las Carmelitas Vedrunas: misa y chocolatada en el colegio San Rafael para honrar a Santa Joaquina

Santa Joaquina Vedruna (Barcelona, 1783) fue una mujer excepcional. Nacida en el seno de una familia burguesa, estuvo casada y fue madre de nueve hijos. Pero la vocación religiosa y de servicio la llevó después de quedar viuda por otros derroteros, de de la mano del fraile capuchino Esteban de Olot, misionero que recorría la Cataluña rural y que constataba de primera mano la pobreza, el abandono y la falta de instrucción en que vivían especialmente las niñas. Santa Joaquina no dudó en ponerse manos a la obra para que las pequeñas pudieran ir a la escuela y para cuidar de los enfermos en estado de necesidad. A finales de 1825 presentó al obispo de Vic la petición para iniciar un nuevo instituto religioso que asumiera esta labor, y el 26 de febrero de 1826 la Congregación comenzó oficialmente su andadura con la reunión de la fundadora y nueve jóvenes dispuestas a compartir aquella misión. Nacían así las Hermanas Carmelitas de la Caridad, conocidas como Vedrunas por el apellido de la fundadora. Su figura fue puesta de relieve este jueves, justo 200 años después, en un emocionante acto de la mano del colegio San Rafael de Villaviciosa, uno de los que integran hoy en día la Fundación Vedruna Educación.

La iglesia de Santa María de la Oliva acogió una celebración cargada de memoria y emoción por el bicentenario de aquella iniciativa pionera que hoy se extiende por cuatro continentes. Los casi 300 alumnos con que cuenta el centro han participado de alguna manera en este cumpleaños. Los más pequeños en el aula, y el resto con una eucaristía oficiada por Celestino Riesgo que reunió a alumnado, profesorado, familias y antiguos estudiantes en un acto concebido como acción de gracias. "Hoy es justo el día", recordaba Virginia García del Cueto, la última hermana vedruna residente en la capital maliayesa y exprofesora del colegio San Rafael, minutos antes del inicio de la misa. "Los doscientos años son hoy. Fue tal día como este cuando se reunió con las nueve jóvenes con las que empezó la congregación”, subrayaba García del Cueto antes de una misa llena de referencias a la labor de Santa Joaquina.

Celestino Riesgo y Virginia García del Cueto, antes de la misa en Santa María de la Oliva / Luján Palacios

Escuela y hospital

Su figura centró la celebración y también el recuerdo emocionado de García del Cueto. La religiosa evocó el origen de la congregación en la Cataluña del siglo XIX, cuando Joaquina renunció a su deseo inicial de vida contemplativa para responder a una necesidad social urgente. “Ella siempre decía que quería abrazar las necesidades del mundo entero", explicó García. Y ese propósito se ha materializado en una expansión que alcanza hoy a Asia, América, África y Europa: “Menos en Oceanía, estamos en los cuatro continentes”, apuntaba con una sonrisa. La fundadora llegó a crear en vida más de un centenar de casas. En muchos lugares de Cataluña aún se conserva la estructura que impulsó, la de hospital y escuela junto a él, para dar una respuesta integral a las carencias de la época.

La celebración en Villaviciosa tuvo también un marcado carácter pedagógico y comunitario, con la participación de estudiantes desde tercero de Primaria hasta cuarto de la ESO, con lecturas y ofrendas preparadas para la ocasión. Los más pequeños habían conmemorado previamente el aniversario en la capilla del centro con un acto adaptado a su edad. “Hoy es un día muy importante, aquí empezó todo”, señalaba también Rocío García, responsable de pastoral en Secundaria y coordinadora de las actividades del bicentenario.

Un momento de la celebración religiosa / Luján Palacios

El actual Colegio San Rafael se define por ser un centro de dimensiones contenidas, algo que favorece un ambiente familiar y cercano, en sintonía con el carisma de Santa Joaquina. “Ella era tan sencilla, tan humana, tan maravillosa…”, rememoraba García del Cueto conmovida. Esa alegría y cercanía se transmitieron no solo a los niños, sino a toda la comunidad, la misma que se instaló en Villaviciosa en 1895. El primer colegio se ubicó en el edificio que hoy ocupa la Casa de la Cultura, y con el paso del tiempo, el crecimiento del alumnado obligó a ampliar instalaciones y trasladar el proyecto a su ubicación actual. Durante décadas, las hermanas vivieron y trabajaron en la villa, formando parte activa del tejido social y educativo, y el año pasado se marcharon las últimas religiosas de la comunidad estable, aunque García del Cueto continúa vinculada al centro.

“Para mí el colegio lo es todo. Estoy allí desde los cuatro años”, relata. Antigua alumna y después docente, pertenece actualmente a una comunidad en León, pero permanece en Villaviciosa con permiso de ausencia para cuidar de su hermana, de 94 años. “Mientras dure esta necesidad, aquí estoy”, explica con naturalidad.

Tras la misa, la celebración continuó en el patio del colegio con una chocolatada abierta a quienes participaron en la eucaristía: familias, antiguos alumnos y miembros de la comunidad educativa. Un gesto sencillo para compartir la conmemoración de dos siglos de historia y para actualizar el legado de Santa Joaquina. Su apuesta por la educación femenina en una época en la que las niñas apenas tenían acceso a la escuela supuso una innovación social de gran calado. Y desde entonces, la misión Vedruna ha evolucionado, pero mantiene como eje la formación integral y la atención a las necesidades del entorno.

Noticias relacionadas

En Villaviciosa, ese espíritu se traduce en un proyecto educativo que ha acompañado a numerosas generaciones de maliayeses. Doscientos años después de aquella reunión inicial con nueve jóvenes, la semilla plantada por Santa Joaquina sigue dando fruto.