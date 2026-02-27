Villaviciosa celebra este sábado un Antroxu con récord de participantes y premios: la guía para no perderse detalle

Villaviciosa se prepara para vivir este sábado unos carnavales nunca vistos, con más de 1.400 participantes apuntados para el concurso y por encima de los nueve mil euros en premios. Las inscripciones se cerraron el pasado miércoles y, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, se han contabilizado un total de 1.406 personas para desfilar por las calles de la Villa y optar a alguno de los premios del Antroxu maliayés.

Desfilarán un total de nueve carrozas, tres de ellas locales, junto a cinco charangas, seis grupos (uno local): seis grupos reducidos o pandillas (dos locales), dos grupos de mazcaraos (los de Rozaes y Llugás) y quince individuales (cinco locales). Los concursantes proceden de la propia Villaviciosa y de buena parte de Asturias: Gijón, Oviedo, Avilés, Ribadesella, Candás, Posada de Llanes o Langreo. A ellos se les sumarán participantes llegados de Cantabria.

El día grande del Antroxu de Villaviciosa, este sábado, mantiene las categorías de años anteriores: carrozas, grupos, charangas e individuales. El XI Concurso de Charangas animará la plaza del Ayuntamiento a partir de las 18.00 horas y hasta el comienzo, a las 20.00 horas, del desfile por las calles de La Villa. La entrega de premios de este X Memorial Benigno Flores Rodríguez “Beni" está prevista a partir de la medianoche en la plaza del Ayuntamiento.

El jurado encargado de fallar los premios estará compuesto por personas expertas y ajenas a la organización. Se trata de Maite Capín, diseñadora de vestuario escénico; José Miguel Beneyto, artista y miembro de la junta directiva del Ateneo Obrero, y Margarita Ortega, profesora de baile.

El gobierno municipal de Villaviciosa lleva tiempo trabajando en un intenso programa de actividades de Carnaval que se desarrollarán tanto por el propio Ayuntamiento como por diversas asociaciones y colectivos locales, como la asociación de comercio Acosevi y la Asociación de Fiestas del Portal, que, desde el año pasado, se ha incorporado al programa con una fiesta de Antroxu. El Consistorio ha destinado un gasto con cargo al presupuesto municipal que supera los 18.000 euros en premios, gastos de instalaciones, organización, promoción o publicidad.

Fiesta en la Plaza

A todo el abanico de actividades se suma la novedad del año pasado, la gran fiesta organizada por la Asociación de Fiestas del Portal, que tendrá lugar de las once y media a las cuatro de la madrugada, con carpa y barraca en la plaza del Ayuntamiento, además de las actuaciones de los DJ Disco Móvil Vas Bailar y RVS.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, destaca que desde el gobierno local "se viene haciendo durante estos años un esfuerzo económico importante, apostando por el Antroxu como una de las citas más importantes para disfrutar vecinos y visitantes, y como apoyo a la hostelería y el comercio local". El regidor agradece la labor de todos los colaboradores, "como Acosevi", y "especialmente a las asociaciones vecinales que impulsan la tradición de los mascaros, y a las parroquias de Villaviciosa que organizan actividades de Antroxu". Vega también elogió a la Asociación de Fiestas del Portal "por organizar la fiesta de Carnaval que amplía y complementa el programa".