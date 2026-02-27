Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villaviciosa ya prepara su Semana Santa: fechas y horarios de la novena de Nuestro Padre Jesús Nazareno

El Vía Crucis es uno de los actos más arraigados en la devoción local

La imagen del Nazareno, procesionando.

La imagen del Nazareno, procesionando. / V. Alonso

Vicente Alonso

Villaviciosa

La Cofradía de Jesús Nazareno de Villaviciosa y la parroquia de Iglesia de Santa María invitan a cofrades, devotos y vecinos a participar en los actos preparatorios de la Semana Santa maliayesa.

La tradicional novena en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno se celebrará del 25 de febrero al 6 de marzo en la Iglesia de las Clarisas, con eucaristía y novena a las 19.00 horas de lunes a viernes, y a las 9.00 horas los fines de semana.

El viernes 6 de marzo, festividad de Jesús Nazareno, tendrá lugar la Solemne Eucaristía a las 19.00 horas, seguida del Vía Crucis, uno de los actos más arraigados en la devoción local.

Con casi cuatro siglos de historia, la cofradía mantiene viva una tradición profundamente arraigada que ha convertido la Semana Santa maliayesa en una de las celebraciones religiosas más antiguas del norte de España, con orígenes documentados en 1668, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.

La solemnidad de sus procesiones, unida a la riqueza de su patrimonio y a su notable valor cultural y artístico, atrae cada año a numerosos fieles y visitantes llegados de distintos puntos de todo el país.

Villaviciosa reivindica la figura de Mino Cerezo, misionero y pintor maliayés: los actos en su recuerdo de este sábado

Villaviciosa ya prepara su Semana Santa: fechas y horarios de la novena de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Villaviciosa celebra los 200 años de la fundación de las Carmelitas Vedrunas: misa y chocolatada en el colegio San Rafael para honrar a Santa Joaquina

La manifestación feminista del 8M en Villaviciosa pondrá el acento en la mujer rural: "Sostienen redes comunitarias en pueblos y parroquias"

Villaviciosa estrena su primer punto de compostaje en la zona rural: está ubicado en Seloriu y podría extenderse a otros pueblos

La DOP de la sidra, en su mejor momento, ultima la entrada de tres nuevos llagares en la marca: "Este año habrá más que nunca"

Villaviciosa celebra este sábado el Antroxu con más premios de la comarca oriental

Villaviciosa y Carreño estrenan un servicio de atención a familias con situaciones de riesgo para la infancia

