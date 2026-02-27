Villaviciosa ya prepara su Semana Santa: fechas y horarios de la novena de Nuestro Padre Jesús Nazareno
El Vía Crucis es uno de los actos más arraigados en la devoción local
La Cofradía de Jesús Nazareno de Villaviciosa y la parroquia de Iglesia de Santa María invitan a cofrades, devotos y vecinos a participar en los actos preparatorios de la Semana Santa maliayesa.
La tradicional novena en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno se celebrará del 25 de febrero al 6 de marzo en la Iglesia de las Clarisas, con eucaristía y novena a las 19.00 horas de lunes a viernes, y a las 9.00 horas los fines de semana.
El viernes 6 de marzo, festividad de Jesús Nazareno, tendrá lugar la Solemne Eucaristía a las 19.00 horas, seguida del Vía Crucis, uno de los actos más arraigados en la devoción local.
Con casi cuatro siglos de historia, la cofradía mantiene viva una tradición profundamente arraigada que ha convertido la Semana Santa maliayesa en una de las celebraciones religiosas más antiguas del norte de España, con orígenes documentados en 1668, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
La solemnidad de sus procesiones, unida a la riqueza de su patrimonio y a su notable valor cultural y artístico, atrae cada año a numerosos fieles y visitantes llegados de distintos puntos de todo el país.
