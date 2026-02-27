Villaviciosa reivindica la figura de Mino Cerezo, misionero y pintor maliayés: los actos en su recuerdo de este sábado
Cubera organiza una proyección que repasa su obra y trayectoria vital
La asociación cultural Cubera rendirá homenaje este sábado en Villaviciosa al misionero y pintor maliayés Mino Cerezo Barredo con la proyección de un documental que repasa su vida y su trayectoria pastoral y artística. El acto se celebrará a las 13.00 horas en el Teatro Riera, con entrada libre hasta completar aforo.
La pieza audiovisual, realizada por Leonor Suárez, forma parte de la jornada de recuerdo que Villaviciosa dedicará ese día al religioso y artista. Los actos comenzarán a las 12.00 horas con un funeral en su memoria en la iglesia de Santa María de La Oliva.
La relación entre Cubera y Cerezo Barredo se remonta a la publicación del "Cuaderno 29", monográfico dedicado a su figura bajo el título de «pintor y muralista de la Liberación», en alusión a la corriente teológica que inspiró su labor misionera en Sudamérica y Centroamérica durante las décadas de 1970 y 1980.
Desde entonces, los vínculos con su localidad natal se intensificaron. Fruto de esa colaboración fue la organización de una exposición de su obra en la Casa de los Hevia, así como el diseño de los carteles de la Semana Santa de 2019 y 2021. Además, el artista donó varias piezas a la parroquia maliayesa, a la Cofradía de Jesús Nazareno y al Ateneo Obrero de Villaviciosa.
Con este homenaje, Cubera se suma al reconocimiento público a una de las figuras más relevantes de la pintura religiosa contemporánea, estrechamente vinculada a Villaviciosa.
