La Comarca de la Sidra inicia el diseño de su nuevo plan turístico: innovación y emprendimiento desde la cultura del llagar

La Mancomunidad Comarca de la Sidra ha iniciado el proceso de elaboración de su nuevo Plan Estratégico de Turismo 2030, una iniciativa clave para definir el modelo turístico del territorio en los próximos años. Como primer paso, se ha puesto en marcha una encuesta dirigida a empresas, profesionales del sector y a la ciudadanía en general, con el objetivo de fomentar la participación y recoger aportaciones que contribuyan a construir una estrategia compartida.

La Mancomunidad Comarca de la Sidra, integrada por los municipios de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa, impulsa este proceso con el objetivo de elaborar un instrumento de planificación estratégica que oriente el desarrollo turístico "hacia un modelo sostenible, competitivo e inclusivo". "Este plan estará fundamentado en la identidad territorial, con la cultura sidrera como eje vertebrador; la innovación, la colaboración público-privada y el fomento del emprendimiento turístico, contribuyendo asimismo a la mejora de la calidad de vida tanto de la ciudadanía residente como de las personas que visitan el territorio", indican los responsables del ente supramunicipal.

El cuestionario permitirá conocer la percepción actual del turismo en la comarca, identificar fortalezas y oportunidades de mejora, y recoger propuestas que contribuyan al desarrollo equilibrado del sector. "Este proceso participativo resulta fundamental para definir una estrategia alineada con la realidad del territorio y con el potencial de sus recursos naturales, culturales y gastronómicos", subrayan desde la mancomunidad.

La participación del tejido empresarial, de las entidades locales y de la ciudadanía se considera un "elemento esencial para garantizar el éxito del plan estratégico". Todas aquellas personas interesadas en participar encontrarán la encuesta en la web oficial del destino www.lacomarcadelasidra.com

Desde la Mancomunidad Comarca de la Sidra se anima a toda la ciudadanía, empresas y entidades del territorio a participar activamente en este proceso, contribuyendo con su visión y experiencia a la construcción del futuro turístico de la comarca.

La actuación se enmarca en el conjunto de intervenciones del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra, una iniciativa que desde 2022 impulsa la mejora de la competitividad del sector en los seis municipios de la mancomunidad. Se desarrolla en el marco del Plan Territorial del Principado de Asturias, que a su vez forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por la Unión Europea (UE) a través de los fondos Next Generation.