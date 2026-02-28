Villaviciosa da la "máxima transparencia" al nuevo PGOU: la comisión especial será retransmitida por las redes sociales y la web municipal

El gobierno de Villaviciosa quiere dar la máxima transparencia al nuevo Plan General de Urbanismo (PGOU). Así, ha decidido convocar una sesión extraordinaria de la comisión especial creada al efecto y que se emitirá a través de la web y las redes sociales municipales para que pueda ser seguida por cualquier persona interesada. Se hará el miércoles,18 de marzo, el día antes a que se reúna la Comisión Informativa, compuesta sólo por concejales, para dictaminar la propuesta que deberá después someterse para debate y aprobación al Pleno previsto para el jueves, 26 de marzo, según el calendario que hizo público el alcalde, Alejandro Vega Riego, en el Pleno de finales de enero.

En la sesión, el equipo redactor del PGOU hará una presentación del documento de aprobación inicial, ante la Comisión Especial de Planificación Territorial y Urbanística, Ambiental y Cambio climático, compuesta por técnicos municipales, la representación de todos los grupos políticos del Ayuntamiento y la participación de los colectivos vecinales representados en la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAAVVI). Fue creada a principios del pasado mandato socialista (2019-2023) por el gobierno local, con la finalidad, entre otras competencias, de hacer seguimiento de la contratación y tramitación del nuevo PGOU.

La comisión se creó para seguir desde el principio el proceso de contratación, dado que se venía dilatando en el tiempo a la espera de lograr los pliegos técnicos y administrativos y los informes favorables de los técnicos municipales. El retraso y el bloqueo administrativo llevó al gobierno local a tomar la decisión de crear una Comisión Especial para el seguimiento del PGOU. Fue a propuesta de la Alcaldía y se aprobó en el Pleno del mes de enero de 2020, con representación de todos los grupos políticos y participación de colectivos como la Federación de Asociaciones de Vecinos. La comisión tiene entre sus funciones específicas el “seguimiento de la contratación y elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Villaviciosa (PGOU) y Catálogo Urbanístico y el seguimiento de planeamiento especial” , garantizando la participación de la representación social.

Tras la aprobación del Plan, en el mes de abril se publicará el anuncio en el BOPA de la aprobación inicial y se abrirá así un plazo de dos meses para presentación de alegaciones por los vecinos y colectivos. El gobierno local tiene previsto habilitar medios para la información pública, en los horarios que se indicarán, y realizar varias acciones de participación y difusión

El Ayuntamiento de Villaviciosa lleva tramitando varios instrumentos urbanísticos desde el año 2004. En 2009, el equipo del redactor Salustiano Crespo presentó sus trabajos y se llegó a realizar por la Corporación de entonces (PP) la aprobación inicial del PGOU y del Catálogo Urbanístico, por el Pleno, presentándose después numerosas alegaciones por particulares y colectivos. Posteriormente, durante última legislatura del PP, no se produjo ningún avance de tramitación del PGOU y quedaron sin contestar las casi 1000 alegaciones presentadas por vecinos y asociaciones.

Tras el cambio de gobierno en 2015, el nuevo equipo se encontró con esa situació, y con la decisión del equipo redactor de renunciar a continuar con los trabajos, tras la paralización y bloqueo sufridos esos cuatro años, y el tiempo transcurrido. El objetivo de lograr la aprobación de un nuevo plan general urbanístico es una larga demanda ciudadana en Villaviciosa, dado que el concejo no ha logrado nunca aprobar un plan general, rigiéndose por unas normas subsidiarias, consideradas provisionales aprobadas en 1997.

Esta paralización, tuvo como consecuencia que fuera necesario realizar una nueva contratación desde cero, dado el tiempo transcurrido sin ninguna tramitación.Así, en 2017 se logró resolver el contrato con el equipo redactor, por mutuo acuerdo, y se inicio un largo proceso administrativo, tras sucesivos trámites e informes de la oficina técnica municipal y la secretaria municipal que retrasaron el proceso.

Finalmente, el actual gobierno municipal logró firmar el 2 de septiembre de 2021 el contrato administrativo de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, tramite ambiental y catalogo urbanístico de Villaviciosa, con el equipo redactor seleccionado tras el largo proceso de contratación al que se habían presentado 6 equipos, de gran prestigio nacional. Finalmente, el seleccionado por la mesa de contratación fue el encabezado por las arquitectas Carmen Andrés Mateo y Llanos Masiá González.

El Pleno de 13 de abril de 2022 acordó aprobar el documento de prioridades del Plan General de Ordenación del Concejo de Villaviciosa, y el documento de prioridades del Catálogo Urbanístico del nuevo Plan General de Ordenación. Se acordó exponer ambos documentos a información pública, por plazo de veinte días hábiles, presentándose numerosas sugerencias. Ahora, una vez que se cuenta con los informes sectoriales, y se ha realizado un segundo trámite ambiental por caducidad y para actualizarlo, se ha llegado a la aprobación inicial que supondrá someter el documento a las alegaciones de vecinos e interesados.

Vega celebra que "damos un paso más en las medidas de transparencia en la tramitación del PGOU que hemos mantenido desde el principio, y ahora cualquier vecino podrá seguir y consultar después la sesión de presentación, además del pleno de debate y aprobación".

"El urbanismo siempre fue oscuro bajo los largos años de gobierno del PP de Villaviciosa, y como estamos demostrando con hechos, eso también ha cambiado. Esta medida es la primera vez que se hace en Asturias, y suponemos que en muy pocos lugares se ha hecho", concluye el regidor.