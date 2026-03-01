Un Antroxu de récord inunda Villaviciosa de color, música y diversión para todas las edades: descubre la lista completa de premiados

Villaviciosa vivió este sábado uno de los carnavales más multitudinarios que se recuerdan. La cita superó todos los registros con 1.406 participantes, marcando un nuevo récord de inscritos, y atrajo a numeroso público a unas calles de la Villa llenas de color, música y creatividad.

La décima edición del Memorial Benigno Flores "Beni" repartió 9.350 euros en premios, la mayor dotación económica hasta la fecha. Carrozas, grupos, charangas, mazcaraos, disfraces individuales y, como novedad, la categoría de "pandilles" transformaron el centro urbano en un gran espectáculo festivo.

«El Akelarre», durante su actuación.

El Ayuntamiento organizó el evento, con la colaboración de la Asociación de Comercio (Acosevi), que aportó cheques regalo de 350 euros, y de la Asociación de Fiestas del Portal, a cargo del baile final, previsto en una carpa de la plaza del Ayuntamiento.

«Imserso de San Justo» por las calles de la Villa.

La tarde festiva comenzó con el XI Concurso de Charangas, que sumó las actuaciones de "La última y marchamos", "Los restallones", "Los mazcaraos", "El akelarre" y "Os braxileiros do Xixón". Después, el desfile de Antroxu recorrió las calles principales entre aplausos, superando en participación y afluencia a ediciones anteriores.

Nueve carrozas participaron en la marcha. Destacaron las locales del Club Piraguas Villaviciosa, con "Los vikingos del Calieru"; la Sociedad de Festejos El Carmen de Candanal, con "Otra línea en Carnaval", y la propuesta de María Claret Díaz, titulada "El rebaño descontrolado". También participaron carrozas de Ribadesella, Gijón y el grupo "Nueva era" de Llanes.

En grupos de más de veinte personas compitieron formaciones locales como "La maldición del morgazu maliayu" y Santiago les Vieyes, con "Imserso de San Justo". De otros concejos asturianos llegaron "Asturias golosa" o "Hijos del Quinto Sol", de Ribadesella, así como el grupo cántabro "Avatar Alma Navi".

El apartado individual volvió a demostrar el alto nivel creativo del Antroxu maliayés. Entre los locales destacaron Julio "el morenín", con "El papa de Villaviciosa", o Fernando Martínez, con "La monja". También desfilaron concursantes de Siero, Gijón, Mieres, Avilés, Piloña o Candás.

Por primera vez se incluyó la categoría de "pandilles", con cinco grupos inscritos. Sobresalieron "El circo de Anieves", de Villaviciosa, o "Los furbys del Jurásico", de Colunga, junto a otras creativas propuestas de peñas de amigos de Oviedo y Gijón.

La pureza de la tradición del Antroxu asturiano estuvo presente con los Camperos de Llugás y los Mazcaraos de Rozaes, que mantienen viva una de las expresiones más singulares del carnaval rural de la región.

La entrega de premios se iba a celebrar a medianoche, distribuyéndose 9.350 euros. Se trata de la mayor dotación económica de los carnavales de la comarca oriental, fruto de la aportación municipal y de los cheques regalo de Acosevi.

Tras el desfile y la entrega de premios, el Carnaval iba a continuar en la carpa instalada en la plaza del Ayuntamiento, gracias a la verbena organizada por la Asociación de Fiestas del Portal. El programa incluía un animado baile de disfraces y la música de los DJ Disco Móvil Vas Bailar y RVS. Todo ello para prolongar la celebración del Antroxu hasta bien entrada la madrugada.

PREMIOS INDIVIDUALES

Mejor Disfraz Individual Local El Papa en Villaviciosa

Absoluto:

4º Clasificado: Los Fareros — 50€ y diploma

3º Clasificado: El Guardián de las Mil y Una Noches — 100€ y diploma

2º Clasificado: El Despertar de la Esfinge — 200€ y diploma

1º Clasificado: Coco Loco — 400€ y diploma

CHARANGAS

4ª Clasificada: El Aquelarre — 150€ y diploma

El Aquelarre — 150€ y diploma 3ª Clasificada: Os Braxileiros do XIXON — 200€ y diploma

Os Braxileiros do XIXON — 200€ y diploma 2º Clasificado: Los Mazcaraos — 350€ y diploma

Los Mazcaraos — 350€ y diploma 1º Clasificado: Los Restallones — 550€ y diploma

MAZCARAOS

Premio al Mejor Grupo de Mazcaraos

Mazcaraos Los Campaneros de Llugas — 300€ y diploma

GRUPOS LOCALES

Segundo Grupo Local: El Circo de Anieves — 100€ y diploma

El Circo de Anieves — 100€ y diploma Mejor Grupo Local: IMSERSO de San Justo — 250€ + 50€ en cheque regalo (ACOSEVI) y diploma

GRUPOS DE MÁS DE 20 PERSONAS

3º Clasificado: La Maldición del Morgazu Maliayu — 250€ y diploma

La Maldición del Morgazu Maliayu — 250€ y diploma 2º Clasificado: Hijos del Quinto Sol — 500€ y diploma

Hijos del Quinto Sol — 500€ y diploma 1º Clasificado: Avatar Alma Nàvi — 800€ y diploma

PANDILLAs

2º Clasificado: Les Curuxes No Duermen — 100€ y diploma

Les Curuxes No Duermen — 100€ y diploma 1º Clasificado: Los Furbys del Jurásico — 300€ y diploma

CARROZAS

