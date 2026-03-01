Un Antroxu de récord inunda Villaviciosa de color, música y diversión para todas las edades: descubre la lista completa de premiados
La capital maliayesa vivió el desfile de carnaval más concurrido de su historia, por encima de los 1.400 inscritos, y disfrutó de un gran espectáculo de charangas que animó el ambiente desde media tarde
Vicente alonso
Villaviciosa vivió este sábado uno de los carnavales más multitudinarios que se recuerdan. La cita superó todos los registros con 1.406 participantes, marcando un nuevo récord de inscritos, y atrajo a numeroso público a unas calles de la Villa llenas de color, música y creatividad.
La décima edición del Memorial Benigno Flores "Beni" repartió 9.350 euros en premios, la mayor dotación económica hasta la fecha. Carrozas, grupos, charangas, mazcaraos, disfraces individuales y, como novedad, la categoría de "pandilles" transformaron el centro urbano en un gran espectáculo festivo.
El Ayuntamiento organizó el evento, con la colaboración de la Asociación de Comercio (Acosevi), que aportó cheques regalo de 350 euros, y de la Asociación de Fiestas del Portal, a cargo del baile final, previsto en una carpa de la plaza del Ayuntamiento.
La tarde festiva comenzó con el XI Concurso de Charangas, que sumó las actuaciones de "La última y marchamos", "Los restallones", "Los mazcaraos", "El akelarre" y "Os braxileiros do Xixón". Después, el desfile de Antroxu recorrió las calles principales entre aplausos, superando en participación y afluencia a ediciones anteriores.
Nueve carrozas participaron en la marcha. Destacaron las locales del Club Piraguas Villaviciosa, con "Los vikingos del Calieru"; la Sociedad de Festejos El Carmen de Candanal, con "Otra línea en Carnaval", y la propuesta de María Claret Díaz, titulada "El rebaño descontrolado". También participaron carrozas de Ribadesella, Gijón y el grupo "Nueva era" de Llanes.
En grupos de más de veinte personas compitieron formaciones locales como "La maldición del morgazu maliayu" y Santiago les Vieyes, con "Imserso de San Justo". De otros concejos asturianos llegaron "Asturias golosa" o "Hijos del Quinto Sol", de Ribadesella, así como el grupo cántabro "Avatar Alma Navi".
El apartado individual volvió a demostrar el alto nivel creativo del Antroxu maliayés. Entre los locales destacaron Julio "el morenín", con "El papa de Villaviciosa", o Fernando Martínez, con "La monja". También desfilaron concursantes de Siero, Gijón, Mieres, Avilés, Piloña o Candás.
Por primera vez se incluyó la categoría de "pandilles", con cinco grupos inscritos. Sobresalieron "El circo de Anieves", de Villaviciosa, o "Los furbys del Jurásico", de Colunga, junto a otras creativas propuestas de peñas de amigos de Oviedo y Gijón.
La pureza de la tradición del Antroxu asturiano estuvo presente con los Camperos de Llugás y los Mazcaraos de Rozaes, que mantienen viva una de las expresiones más singulares del carnaval rural de la región.
La entrega de premios se iba a celebrar a medianoche, distribuyéndose 9.350 euros. Se trata de la mayor dotación económica de los carnavales de la comarca oriental, fruto de la aportación municipal y de los cheques regalo de Acosevi.
Tras el desfile y la entrega de premios, el Carnaval iba a continuar en la carpa instalada en la plaza del Ayuntamiento, gracias a la verbena organizada por la Asociación de Fiestas del Portal. El programa incluía un animado baile de disfraces y la música de los DJ Disco Móvil Vas Bailar y RVS. Todo ello para prolongar la celebración del Antroxu hasta bien entrada la madrugada.
PREMIOS INDIVIDUALES
Mejor Disfraz Individual Local El Papa en Villaviciosa
Absoluto:
4º Clasificado: Los Fareros — 50€ y diploma
3º Clasificado: El Guardián de las Mil y Una Noches — 100€ y diploma
2º Clasificado: El Despertar de la Esfinge — 200€ y diploma
1º Clasificado: Coco Loco — 400€ y diploma
CHARANGAS
- 4ª Clasificada: El Aquelarre — 150€ y diploma
- 3ª Clasificada: Os Braxileiros do XIXON — 200€ y diploma
- 2º Clasificado: Los Mazcaraos — 350€ y diploma
- 1º Clasificado: Los Restallones — 550€ y diploma
MAZCARAOS
Premio al Mejor Grupo de Mazcaraos
Mazcaraos Los Campaneros de Llugas — 300€ y diploma
GRUPOS LOCALES
- Segundo Grupo Local: El Circo de Anieves — 100€ y diploma
- Mejor Grupo Local: IMSERSO de San Justo — 250€ + 50€ en cheque regalo (ACOSEVI) y diploma
GRUPOS DE MÁS DE 20 PERSONAS
- 3º Clasificado: La Maldición del Morgazu Maliayu — 250€ y diploma
- 2º Clasificado: Hijos del Quinto Sol — 500€ y diploma
- 1º Clasificado: Avatar Alma Nàvi — 800€ y diploma
PANDILLAs
- 2º Clasificado: Les Curuxes No Duermen — 100€ y diploma
- 1º Clasificado: Los Furbys del Jurásico — 300€ y diploma
CARROZAS
- Segunda Carroza Local: El Rebaño Descontrolado — 200€ y diploma
- Mejor Carroza Local: Los Vikingos del Caleru — 400€ + 100€ en cheque regalo (ACOSEVI) y diploma
- 3ª Clasificada: Nueva Era — 400€ y diploma
- 2ª Clasificada: Castiello Aviación con Telva, Pinin y Pinón — 800€ y diploma
- 1ª Clasificada: Xente Xoven Donde Nacen los Dragones — 1.350€ y diplomivo.
