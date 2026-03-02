Mujeres que inspiran en las tiendas de Villaviciosa: el homenaje del comercio maliayés a sus referentes para celebrar el 8M

La Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) ha puesto en marcha la campaña "Mujeres que inspiran" con motivo de la celebración del 8M.La iniciativa, presentada este mediodía con la presencia de la concejala Rocío Vega, pretende dar visibilidad a la trayectoria de catorce mujeres que forman parte del tejido comercial maliayés y que han posado para la ocasión para el fotógrafo Miguel Civantos.

En concreto, en esta primera edición de la campaña han participado Mara Goldberg, de "10 y 20 Only Woman"; Patricia Escobar, de "Mondo Manzana"; Lucía Llera, de "Lucía Moda"; Sheila Riestra, de "Alimentación La Ballera"; María Teresa Barrón, de "Abibir Nature"; Elena Fernández, de "Estética Lna"; Ana Solares, del "Rincón de Titana"; Ana Granda, de "Frutas El Güertu"; Vane Tuero, del "Destápate Gastrobar"; Montse Prieto, de "Montse Moda"; Elena Madrera y Carlota Fernández, de "Pipa"; Ana Rodríguez, de "Peludos"; María M. Cayado, de "Flor de Pasión", y Tamara Díaz, al frente de la tienda del mismo nombre.

Del 8 al 16 de este mes de marzo, la campaña permitirá conocer sus trayectorias, así como su visión del papel de la mujer trabajadora, a través de un recorrido por los escaparates de los principales ejes comerciales de la capital maliayesa. "Sin duda alguna, son mujeres que nos inspiran en nuestro día a día. Conciliación, independencia económica y relevo generacional son los motivos que en la mayoría de los casos las han llevado a trabajar por cuenta propia", explican desde Acosevi.

En algunos casos, la protagonista de la imagen es la titular del negocio. Otras han querido compartir el foco. Por ejemplo, Sheila Riestra posa junto a su suegra, como guiño a la tradición familiar en el sector de la alimentación y la hostelería. Elena Fernández hace lo propio junto a su madre, con la que trabaja en el centro de belleza, y Lucía Llera no ha dudado en elegir a su hija Erika. También los hijos están muy presentes en el relato de María Teresa Barrón, que decide trabajar en la tienda de su marido para poder conciliar y, además, dar el paso para convertirse en familia de acogida.

Por su parte, Patricia Escobar recuerda que la inspiración para crear su marca de joyería orgánica vino de la mano de su hija. Aunque no están al frente del negocio, en casos como los de Elena Madrera y Carlota Fernández son la cara visible de "Pipa". En el "Destápate" ocurre lo contrario: Vane Tuero es, en palabras de su pareja, "la que es, pero no está. Ella impulsa todas las iniciativas". Las comerciantes también hacen referencia a la importancia de tejer redes. María M. Cayado destaca las sinergias creadas con otras artesanas y, Ana Rodríguez, con sus clientas.

En cuanto a ventajas de emprendimiento, tanto Ana Solares como Mara Goldberg valoran por encima de todo la independencia que les da ser su propia jefa. De eso también sabe mucho Montse Prieto y Ana Granda que, decidieron dar el paso de convertirse en autónomas después de años trabajando por cuenta ajena.

Este primer capítulo de experiencias inspiradoras lo cierra Tamara Díaz, que, tras realizar estudios universitarios en moda y diseño, decide abrir su propia tienda de ropa.