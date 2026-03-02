Los vecinos exigen una rotonda en el acceso a Villaviciosa desde la autovía: "Daría fluidez al tráfico y más seguridad"

La Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa (FAAVVI) urge a la construcción de sendas glorietas en los cruces de la Venta de la Esperanza, en Quintes, y de El Riañu, en el acceso a la capital municipal, ambos ubicados en la carretera N-632. Para ello, la entidad ha presentado una reclamación ante el Ministerio de Transportes, en la que también solicita otras mejoras al paso de esta vía de comunicación de titularidad estatal por el concejo maliayés.

"La construcción de las glorietas en ambos cruces mejorará la fluidez del tráfico y aumentará la seguridad vial de los usuarios", señalan desde el colectivo vecinal de Villaviciosa. Además, indican que la construcción deberá ajustarse a la normativa vigente en materia de carreteras, seguridad vial y señalización. "Todo ello garantizando una geometría adecuada para la circulación segura y fluida de todo tipo de vehículos, así como un diseño conforme a los volúmenes de tráfico actuales y previsibles, incluidos los incrementos estacionales, evitando retenciones y la regulación manual del tráfico", subraya el documento presentado ante el Ministerio.

Más en concreto, la reclamación se centra en el conocido como cruce de El Riañu, donde confluye el tráfico de la zona de Tazones con el que llega a Villaviciosa procedente de Oviedo y de Gijón a través de la Autovía del Cantábrico y de la A-64 (Oviedo-Villaviciosa). Según detalla la entidad vecinal, en los meses de julio y agosto "se generan en este punto importantes aglomeraciones de tráfico, debido al desplazamiento de vehículos hacia la playa de Rodiles, el casco urbano y la zona costera de El Puntal y Tazones".

Debido al incremento de vehículos, en la época estival se producen congestiones del tráfico en el cruce que requieren la intervención de la Policía Local "causando incomodidad y retrasos", lamentan los vecinos, que, además, alertan de que la situación "constituye un riesgo para la seguridad vial, porque se desvía el trafico hacia la rotonda de entrada de la autovía A-8, a la altura de la gasolinera, lo que acaba trasladando el problema hacia esa zona".

En cuanto al cruce de la Venta de la Esperanza, el colectivo vecinal resalta que "ha sido escenario de numerosos siniestros de diversa gravedad", percances que, a su juicio, se pueden solventar "con la construcción de una glorieta que distribuya y organice el tráfico".

Para los vecinos, también resulta "imprescindible" que "se garantice la seguridad vial en la carretera mediante una correcta visibilidad". Según indican, el proyecto de mejora lumínica "deberá integrarse adecuadamente en el entorno, minimizar el impacto ambiental y asegurar la durabilidad y el correcto mantenimiento de la infraestructura".

En el escrito enviado a Transportes, la Federación de Asociaciones de Vecinos también apremia al Ministerio a "actuar de forma integral" en el tramo de la carretera N-632 comprendido entre el Puente Arroes y Villaviciosa. "El firme presenta numerosos hundimientos y grietas, debido a los desprendimientos por las filtraciones de agua, lo que supone un grave deterioro que afecta a la seguridad vial y que, de no intervenir a tiempo, acabará deviniendo en importantes desprendimientos de mayor envergadura", alerta el documento.

Noticias relacionadas

El movimiento vecinal subraya que su interés pasa por "buscar una solución integral que alivie los problemas actuales y mejore la seguridad de residentes y usuarios de la carretera nacional, uniéndonos a lo ya reclamado por el gobierno municipal".