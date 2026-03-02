villaviciosa organiza un campamento infantil de conciliación para Semana Santa: niños de hasta doce años y horario de mañana
La actividad tendrá lugar los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril.
J. M. A.
Después del campamento organizado durante las fechas de carnaval, el gobierno de Villaviciosa ha decidido extender el programa de actividades para promover la conciliación de vida laboral y familiar a las fechas vacacionales de Semana Santa, al igual que se viene haciendo desde el inicio de este programa en 2016.
El objetivo es aumentar las oportunidades de conciliación familiar y laboral, así como ofrecer recursos educativos saludables y de adquisición de habilidades durante los periodos de vacaciones escolares. Se trata de una iniciativa gratuita para los participantes, dentro del Programa Municipal de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.
Este campamento se financia con cargo al Plan Corresponsales de la Secretaria de Estado de Igualdad y el Instituto Asturiano de la Mujer, de los gobiernos regional y nacional, y con aportación con cargo al presupuesto municipal de 2025.
Los destinatarios de estos talleres serán niños de 3 a 12 años, que se dividirán en dos grupos, de 3 a 6 años y de 7 a 12 años. El lugar donde se impartirán será el Colegio Público Maliayo, con un total de 70 plazas. Para niños con necesidades educativas especiales se valorará cada petición que se presente según las necesidades, en coordinación con las familias, teniendo en cuenta que es un recurso enmarcado en los servicios sociales Generales y no especializados indicados para estos casos.
Las fechas de realización comprenderán los días no lectivos 30 y 31 de marzo y 1 de abril. El horario va de 08.30 a 14.30 horas, siendo el horario de entrada de 8.30 a 9.00 horas y de salida de 14.00 a 14.30 horas.
La inscripción se realizará desde este lunes hasta el 6 de marzo (inclusive) y se podrán recoger las solicitudes en el Centro Municipal de Servicios Sociales o en el Registro del Ayuntamiento de Villaviciosa. En este último recurso es donde se deberán entregar las solicitudes, quedándose con el resguardo donde se indica el número de registro.
Deberán tenerse en cuenta el número de registro de la solicitud ya que el 16 de marzo se publicará en la web del Ayuntamiento de Villaviciosa el listado definitivo de admitidos/as, indicando solamente el número de registro en cumplimiento de las Leyes Orgánicas de Protección de Datos 15/1999 y 3/2018. Para más información pueden llamar al teléfono 985.89.21.90
- Un Antroxu de récord inunda Villaviciosa de color, música y diversión para todas las edades: descubre la lista completa de premiados
- Casi 5.500 nuevas viviendas, la mayoría en la zona rural, para atender la demanda del crecimiento de Villaviciosa que se prevé en el nuevo Plan General
- Comienza la obra de mejora de la carretera entre Villaviciosa y Puente Agüera (Colunga), que costará 2,6 millones de euros
- Villaviciosa celebra este sábado un Antroxu con récord de participantes y premios: la guía para no perderse detalle
- Villaviciosa celebra los 200 años de la fundación de las Carmelitas Vedrunas: misa y chocolatada en el colegio San Rafael para honrar a Santa Joaquina
- Aprender a podar los manzanos de sidra y conocer los cuidados que requieren en invierno: así es la formación teórica y práctica que ofrece el Serida en Villaviciosa
- Villaviciosa da la 'máxima transparencia' al nuevo PGOU: la comisión especial será retransmitida por las redes sociales y la web municipal
- La DOP de la sidra, en su mejor momento, ultima la entrada de tres nuevos llagares en la marca: 'Este año habrá más que nunca