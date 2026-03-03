Cine, música y teatro para el marzo cultural de Villaviciosa: descubre toda la programación del teatro Riera para este mes

El mes inaugural de la primavera llena de cultura el teatro Riera de Villaviciosa. El equipamiento, que celebra los buenos datos de asistencia, programa varias actividades gratuitas para este marzo, con cine, música, teatro y sin olvidar a los más pequeños, que disfrutarán de la función "Comenoites".

La programación comienza este próximo jueves con la Cinemateca Ambulante de La Laboral, que proyectará la película "Valle blanco, gallo negro" de Alex Galán, que ganó el Premio a la Sostenibilidad en el Festival de Santander del año pasado.

Se enmarca en un ciclo que cuenta con dos cintas más, todas dirigidas al público mayor de 12 años, en versión original y con entrada gratuita. Las sesiones comenzarán a las 19.30 horas. Así, la siguiente cita con el buen cine será el jueves 12 con la película "Aunque seamos islas" de Cristina Rodríguez Paz, quien estará con los vecinos de la Villa para presentar y comentar la película.

El ciclo finalizará el jueves 19 de marzo con la obra del iraní Jafar Panahi, "Un simple accidente". Se trata de una historia que ha cosechado un impresionante palmarés con los galardones a Mejor Película en Cannes 2025, tres premios en los Gotham Independent Film Awards 2025 y el de Mejor Director por el Círculo de Críticos de Nueva York. También cuenta con cuatro nominaciones a los European Film Awards de 2026, cuatro nominaciones a los Globos de Oro de 2026 y a la Mejor Película Europea en los Premios Goya, celebrados el pasado sábado en Barcelona.

Lorca se cuela en el Riera

La actividad cultural en el Teatro Riera también incluye música. El sabado 7, a las 19.30 horas, será el concierto de la multiinstrumentista y compositora, Mélanie Moers, acompañada por la violinista y también compositora, Mónica Acevedo. Ofrecen el espectáculo musical “One Woman Band”. Este dúo nace de la afinidad musical y la curiosidad por explorar y fusionar sus respectivos universos musicales. Las entradas son gratuitas y se podrán adquirir en taquilla desde una hora antes del inicio del espectáculo y hasta fin de las mismas.

Música para el 8M

Al detalle, Mélanie Moers es miembro del grupo folk "Fabes de Mayo" y presentará varios temas propios con instrumentos tan variados como el contrabajo, el ukelele, el toy piano y la percusión. "Esa variedad confiere a la experiencia del concierto una capacidad de sorpresa que atrapa al espectador. Sus canciones, delicadas, forman una suerte de mezcla donde caben el jazz, el folk y las músicas del mundo", señalan fuentes municipales.

Por su parte, Mónica Acevedo es violinista, cantante y compositora asturiana que crea música enraizada en la clásica y el jazz, desde donde explora la apertura hacia otros sonidos. "Juntas establecerán un diálogo musical vivo, único y efímero que recorrerá el patio de butacas del Riera la víspera de la celebración del 8M, Día de la Mujer, celebración que tiene este año su cita principal en las calles de Villaviciosa", indican desde el área de Cultura.

El Riera también celebrará el Día Mundial del Teatro con "Si yo fuera Federico" a cargo de la compañía Factoría Norte. Será el 21 de marzo a las 19.30 horas. La compañía fundada por Carmen Gallo creó este espectáculo en su 25 aniversario, en coincidencia también con los 125 años del nacimiento de Lorca. Bajo la dirección de Borja Iglesias, la función plantea un diálogo con García-Lorca. "Federico está. Siempre está, en la mente, en el alma o en el aire, diría yo, de todos aquellos que nos dedicamos al teatro», señala el director. Las entradas gratuitas se podrán obtener en taquilla desde una hora antes del inicio de la obra.

Noticias relacionadas

Teatro infantil con duende

En el mes de marzo también habrá actividad cultural para los más pequeños con el espectáculo "Comenoites" el 28 de marzo, a las 18.00 horas. La compañía gallega Os Náufragos Teatro regresa al Teatro Riera tras la exitosa representación de "Hugo". En esta ocasión, suben al escenario una bonita historia en la que el público descubre el secreto del día y la noche. "Comenoites" es un duende regordete que come todo tipo de noches para que cada día salga el sol, aportando luz, calor y color. Las entradas son gratuitas y, al igual que en los anteriores actos, se podrán recoger desde una hora antes del inicio de la representación. Esta actividad se enmarca en el Ciclo Cultural DinamizArt-j. Está especialmente recomendada para menores de hasta 6 años.