Salvador Ondó amplía su leyenda: el "rey del culete" recibe en Nava su séptimo título de campeón de Asturias de escanciado

Siete títulos. Ese es el majestuoso palmarés que ya ostenta Salvador Ondó, el "rey del culete", que este martes se convirtió oficialmente en ganador de la 32.ª edición del Campeonato de Escanciadores de Asturias, cuya entrega de premios se celebró en el Museo de la Sidra de Nava. El guineano, que amplía su leyenda, compartió gloria con su compañero en Tierra Astur, Amaris La Pauta, quien se convirtió en ganador de la categoría para menores de 25 años y tercero en la general.

"Esto es trabajo y constancia. Aquí no hay suerte porque son veinte pruebas y este año llegué a estar tercero, a 32 puntos del primero. Remontar eso era muy complicado", señaló Ondó, quien celebró que, finalmente, "todo salió bien".

Sobre la edición de este año, el heptacampeón declaró "lo más difícil fue parar a los chavales que vienen por detrás". "Tienen más hambre que nosotros, con ganas e ilusión fresca", reflexionó Ondó, quien destacó la labor de La Pauta y de Melissa Bellón, también compañera de Tierra Astur y que este año resultó tercera en la categoría sub-25 y quinta en la general.

Ondó, que recogió su diploma bajo una gran ovación, puso el foco también en la cantera de escanciadores, sobre la cual destacó la importancia de contar con un espacio en el que formar a los más jóvenes. "Otras regiones lo hacen con cortadores de jamón o catadores de vinos. Ahora que somos Patrimonio de la Humanidad hay que dar muestra del compromiso, que los chavales tengan un sitio donde formarse correctamente", añadió Ondó.

La Pauta representa el relevo generacional que está asegurado en este caso: "Hay mucha cantera. Nosotros venimos a seguir sumando", señaló La Pauta, que explicó que en sus inicios recibió una gran influencia por parte de Ondó, a quien se refiere como "el maestro".

Saúl Moro, presidente de la Asociación de Escanciadores, puso en valor que el campeonato de este año "fue muy disputado" tanto en la categoría general como en la de sidrerías. En esta última se impuso La Montera Picona por una diferencia de "tan solo siete puntos".

En cuanto a Ondó, Moro subrayó la labor que llevó a cabo durante todo el campeonato, "muy pendiente de sus pupilos,". "La tranquilidad con la que fue a ciertos concursos le hizo que al final no le temblara el puso", puntualizó Moro, que celebró que "está entrando gente nueva que viene muy fuerte y que garantiza el futuro".

Por su parte, la directora general de Desarrollo Rural, Begoña López, resaltó que este campeonato es "muy importante para Asturias, para la sidra natural y para la figura del escanciador", sobre la cual señaló que "representa mucho lo que es un producto icónico de Alimentos del Paraíso". Además, López recalcó lo "esencial" de los escanciadores al ser los primeros en difundir los procesos o el origen de la bebida: "Es algo que hay que premiar", afirmó.

También estuvo presente el presidente del consejo regulador de la Denominación de Origen (DOP) Sidra de Asturias, Jorge García, que defendió el apoyo de la entidad al certamen, porque "si hay una cosa auténtica, genuina y única en el mundo de la forma de servir un producto, es la sidra con el escanciado". "Gracias a los escanciadores bebemos sidra y aumentan las ventas", destacó.

Esta 32.ª edición del Campeonato de Escanciadores de Asturias dejó los siguientes ganadores. en la categoría sub-25: Amauris La Pauta, de Tierra Astur, en primer lugar; Issabella Padrón, de El Chaflán, segunda; y Melissa Bellón, de Tierra Astur, en tercer lugar.

La categoría de sidrerías finalizó con La Monteras Picona (Gijón), primera; Tierra Astur, segunda; El Portal (Villaviciosaa), tercera, y Fonte Villoria (Lugones) cuaerta.

En la categoría general, tras Salvador Ondó, representante de Tierra Astur, el segundo puesto fue para Wilkin Aquiles, de La Montera Picona, mientras que el tercer lugar lo obtuvo Jorge Vargas, del mismo establecimiento. En la cuarta posición finalizó Amauris La Pauta, seguido por su compañera de restaurante Melissa Bellón, quien ocupó el quinto lugar. El sexto puesto correspondió a Antonio Sorca, de El Portal. Completaron la clasificación Pelayo Rodríguez, séptimo; Jonathan Trabanco, de Los Portales de Jaminón, en octava posición; Isabella Padrón, de El Chaflan, novena; y Pablo Suárez, de Tierra Astur, en el décimo puesto.