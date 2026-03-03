Yolanda Cotiello: "Quintueles necesita el saneamiento, que es una demanda histórica, y mejoras en el transporte público"

Yolanda Cotiello Cueria (1971) es la presidenta de la Asociación de Vecinos San Clemente de Quintueles, en Villaviciosa. Se trata de la parroquia de la zona rural del concejo con más vecinos, con un importante crecimiento demográfico y una de las áreas más demandas para la construcción de nueva vivienda unifamiliar. Un paseo por sus caminos lo atestigua.

-¿Por qué gana población Quintueles?

-Lo primero es por las buenas comunicaciones que tenemos. Nos queda muy cercano el acceso a la Autovía del Cantábrico y se llega a Gijón en nada. Aquí hay mucha gente que trabaja y tira mucho a Gijón, somos como una parroquia dormitorio. Además, esta zona es muy bonita y tenemos la playa de La Ñora, donde se separa Villaviciosa de Gijón.

-¿Cómo es la convivencia entre los nuevos vecinos y los naturales de la parroquia?

-Los nuevos se integran muy poco. Vienen un poco a lo suyo y no hacen vida aquí, trabajan fuera, muchos en Gijón, y hacen allí su vida. Aquí vienen a dormir. Pero es cierto que no todos, porque también hay gente que viene y tira mucho de las actividades, como en el grupo de montaña. También es verdad que de aquí, de Quintueles, queda poca gente y que todas las cosas tienen sus pros y sus contras.

-¿Hay choque cultural entre los modos de vida urbanos y los rurales?

-Sí, un poco. Hubo una protesta por limpiar con un cortacésped al mediodía. Molesta el canto del gallo y el sonido de los cencerros.

-Este mes se aprobará inicialmente el nuevo Plan General de Ordenación de Villaviciosa. ¿Prevén plantear alegaciones?

-Sí, creemos que habrá alguna alegación. Vamos a colocar en la sede de la asociación unos carteles con horarios para que los vecinos puedan venir a consultar el plan urbanístico. Además, tenemos un arquitecto en la junta de la asociación que nos ayudará con este tema.

-En el Plan General se prevén nuevas viviendas, dada la alta demanda que existe en la parroquia. ¿Cómo les puede afectar?

-Hay mucho interés por Quintueles y la gente está pendiente de las fincas para vender y comprar. Es verdad que el desarrollo en Les Mariñes es complicado, porque hay zonas urbanizables y otras con protección, como la parte que corresponde a la costa, que ahí no se puede tocar, o las zonas de interés paisajístico y de interés agrario, entre otras. Pero, por estar cerca de Gijón, se espera que haya un crecimiento mayor.

-¿Qué necesidades tiene Quintueles?

-Lo principal es el saneamiento. Ahí el Plan General de Ordenación que se va a aprobar es un arma de doble filo. Cuando se desarrolle va a venir más población, pero, sin embargo, no hay la infraestructura necesaria, sobre todo en relación al saneamiento que es una demanda histórica de esta asociación. También habría que mejorar el transporte.

-¿Qué les pasa?

-Hay una línea que recorre Les Mariñes, pero son muy pocos horarios. Aunque la gran parte de los vecinos tiene coche, sería necesario para los que no conducen o la gente mayor. Si los autobuses vienen por Quintes, San Miguel de Arroes y Peón, cuando llegan a Quintueles es la hora de ir a la cama. Siempre planteamos que quizás no haga falta un autocar, sino un taxi o un vehículo más pequeño para las personas que realmente lo utilicen. Y también estaría bien que les den un bono de transporte. Hay gente mayor que no viene a las actividades de la asociación porque es una parroquia en la que hay mucha dispersión.

-¿Tienen alguna demanda más?

-Sí, otro tema es el control de la velocidad del tráfico. Necesitamos que se pongan badenes para controlar la velocidad, pero nos dicen que no se puede porque son un peligro para ciclistas y motos. Insisto, sería necesario que se controle la velocidad porque es un peligro.

-¿Cómo está la seguridad ciudadana en la zona?

-Hay algo de inseguridad y hubo algunos robos en casas porque, con el acceso a la autovía, los ladrones tienen forma de moverse y salir rápido de aquí. Se debería reforzar la seguridad, pero sabemos que la Guardia Civil tiene los recursos limitados.

-La suya es también una de las zonas preferidas por los turistas. ¿Cómo se lleva en los meses de verano?

-Tenemos mucho turismo y hay gran masificación, sobre todo en la playa de La Ñora, que se llena en nada.