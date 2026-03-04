Cadasa destina cuatro millones de euros al mantenimiento de la red de depuración y saneamiento de Villaviciosa
La intervención también afecta a Colunga y Caravia, con más de 30 kilómetros de colectores
J. A. O.
El Consorcio de Aguas de Asturias va a invertir cuatro millones de euros en un contrato para el mantenimiento de la red de Villaviciosa y Colunga-Caravia. La intervención contempla la explotación de dos depuradoras, así como 22 estaciones de bombero, una instalación de regulación de caudal, un emisario submarino y su red de colectores, que suma 36 kilómetros.
La dirección general del Agua de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias tiene encomendado a Cadasa la explotación de 41 sistemas de saneamiento con 46 estaciones depuradoras, 36 pequeñas instalaciones de depuración, 218 estaciones de bombeo, 193 aliviaderos, 7 emisarios submarinos y 519 kilómetros de colectores.
La EDAR de Villaviciosa está diseñada para tratar los vertidos de una población equivalente de 17.892 habitantes, disponiendo de una capacidad máxima instantánea de pretratamiento de 250 l/s, formado por tres líneas de desbaste y dos de desarenado-desengrasado. Finalmente dispone de un tratamiento biológico mediante aireación prolongada y eliminación biológica de nitrógeno con una capacidad máxima de 184 l/s.
Las instalaciones se complementan con un sistema de reutilización de agua para riego y lavados industriales, una línea de fangos diseñada para la deshidratación de los mismos mediante decantadores centrífugos, un sistema de desodorización por carbón activo con una capacidad de renovación de aire de 7.200 m3/h., y estanque de tormentas de 759 m de volumen.
Los servicios, que se centran en las depuradoras y redes de depuración, incluyen el funcionamiento integral de las instalaciones, el control de procesos, la gestión de residuos, la conservación de equipos y la asistencia técnica para garantizar los parámetros ambientales exigidos por la ley.
